Укрзализныця запускает экспресс-поезд из Харькова на Сумщину

Укрзализныця запускает региональный экспресс по маршруту Харьков-Ворожба. Поезд будет следовать через Сумы.

В обратную сторону поезд тоже будет отправляться. Об этом сообщили 14 апреля.

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Поезд будет отправляться из Харькова ежедневно в 8:00, в ворожбу прибывать в 12:35,

– говорится в сообщении.

Обратно поезд будет отправляться в 13:05 и прибывать в Харьков в 17:32. Стоимость проезда сообщением Харьков – Ворожба почти 57 гривен, а Харьков – Сумы – 48 гривен.

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