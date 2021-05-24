Говорится о Прикарпатье, Волыне и Галичине. Поезд будет курсировать с 29 мая 2021 года ежедневно, кроме среды.

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Из Ивано-Франковска он будет отправляться в 15:20. В Киверцы экспресс будет прибывать в 23:50.

Поезд оборудован розетками, системой кондиционирования воздуха и комфортен для пассажиров с инвалидностью.

Экспресс проходит через такие города:

Калуш;

Долину;

Моршин;

Стрый;

Львов;

Подзамче;

Радехов;

Стоянов;

Горохов;

Луцк.

Внимание! В обратном направлении "Прикарпатский экспресс" будет отправляться с 31 мая 2021 года ежедневно, кроме среды и четверга.

Из Киверцев будет отправляться в 5:14 утра (в 5:30 из Луцка). Прибытие в Ивано-Франковск – в 13:38.

Также, каждый четверг он будет курсировать по маршруту Львов – Ивано-Франковск. А с 2 июня 2021 года и каждую среду поезд №807/808 будет курсировать между Киверцами и Львовом.