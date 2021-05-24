Мовиться про Прикарпаття, Волинь та Галичину. Потяг курсуватиме з 29 травня 2021 року щоденно, крім середи.

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З Івано-Франківська він відправлятиметься о 15:20. До Ківерців експрес прибуватиме о 23:50.

Потяг обладнаний розетками, системою кондиціонування повітря та комфортний для пасажирів з інвалідністю.

Експрес проходить через такі міста:

  • Калуш;
  • Долину;
  • Моршин;
  • Стрий;
  • Львів;
  • Підзамче;
  • Радехів;
  • Стоянів;
  • Горохів;
  • Луцьк.

Також, щочетверга він курсуватиме маршрутом Львів – Івано-Франківськ. А з 2 червня 2021 і кожної середи потяг №807/808 курсуватиме між Ківерцями та Львовом.