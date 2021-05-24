Мовиться про Прикарпаття, Волинь та Галичину. Потяг курсуватиме з 29 травня 2021 року щоденно, крім середи.
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З Івано-Франківська він відправлятиметься о 15:20. До Ківерців експрес прибуватиме о 23:50.
Потяг обладнаний розетками, системою кондиціонування повітря та комфортний для пасажирів з інвалідністю.
Експрес проходить через такі міста:
- Калуш;
- Долину;
- Моршин;
- Стрий;
- Львів;
- Підзамче;
- Радехів;
- Стоянів;
- Горохів;
- Луцьк.
Також, щочетверга він курсуватиме маршрутом Львів – Івано-Франківськ. А з 2 червня 2021 і кожної середи потяг №807/808 курсуватиме між Ківерцями та Львовом.