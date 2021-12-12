Укрзализныця запустила первые поезда по новому графику: какие именно
Источник:Укрзализныця
По новому графику 12 декабря отправились первые 58 поездов. В целом Укрзализныця образовала 29 новых сообщений.
В ведомстве уверяют, что новый график перевозок является революционным, ведь сэкономит пассажирам 4,5 миллиона часов в 2022 году. Для оптимизации маршрутов ускорят 49 поездов.
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Из Бахмута во Львов будет курсировать поезд
Также в ближайшие дни начнут курсировать 19 новых поездов. Одна из самых интересных новинок, анонсировали в Укрзализныце, это – поезд № 113/114 Бахмут – Львов.
Этот поезд – модификация маршрута № 141/142, дал новые сочетания для Ровно и Луцка со Львовом, Житомиром, Киевом, Полтавой, Харьковом и Бахмутом.
Другие новые соединения:
- Поезд №57/58 Киев – Рахов, который прибывает в город Залещики теперь утром в 07:17 и отправляется в 20:52.
- Предусмотрена остановка в Костриживке – где есть смотровая площадка, откуда открывается зрелищная панорама на Залещики и Днестр.
- Буковина получила два дополнительных сообщения: с Николаевом и Полтавой.
Укрзализныця ввела дополнительные поезда на новогодние праздники
Отметим, что ранее Укрзализныця сообщила о 9 дополнительных поездах на новогодние праздники. В основном, они будут курсировать до горнолыжных курортов. В компании сообщили, что спрос сейчас даже больше, чем в период до карантина.
Читайте также Куда украинцы едут перед праздниками: самые популярные маршруты УкрзализныциИнтересно! Укрзализныця решила назначить поезд Интерсити+ "Лыжный экспресс" из Киева в Славское на Львовщине. Он должен курсировать три дня в декабре и три дня в январе.