Укрзализныця запустила первые поезда по новому графику: какие именно

По новому графику 12 декабря отправились первые 58 поездов. В целом Укрзализныця образовала 29 новых сообщений.

В ведомстве уверяют, что новый график перевозок является революционным, ведь сэкономит пассажирам 4,5 миллиона часов в 2022 году. Для оптимизации маршрутов ускорят 49 поездов.

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Из Бахмута во Львов будет курсировать поезд

Также в ближайшие дни начнут курсировать 19 новых поездов. Одна из самых интересных новинок, анонсировали в Укрзализныце, это – поезд № 113/114 Бахмут – Львов.

Этот поезд – модификация маршрута № 141/142, дал новые сочетания для Ровно и Луцка со Львовом, Житомиром, Киевом, Полтавой, Харьковом и Бахмутом.

Другие новые соединения:

Поезд №57/58 Киев – Рахов, который прибывает в город Залещики теперь утром в 07:17 и отправляется в 20:52.

Предусмотрена остановка в Костриживке – где есть смотровая площадка, откуда открывается зрелищная панорама на Залещики и Днестр.

Буковина получила два дополнительных сообщения: с Николаевом и Полтавой.

Укрзализныця ввела дополнительные поезда на новогодние праздники

Отметим, что ранее Укрзализныця сообщила о 9 дополнительных поездах на новогодние праздники. В основном, они будут курсировать до горнолыжных курортов. В компании сообщили, что спрос сейчас даже больше, чем в период до карантина.

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