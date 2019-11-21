Укрзализныця и еще три объекта пополнили список стратегических госпредприятий
Правительство внесло в список стратегических 4 новых предприятия, при этом исключило из него 39 других. В Минэкономики напомнили, что по закону стратегические предприятия можно приватизировать.
"Укрзализныця" стала стратегическим объектом, поскольку является крупным налогоплательщиком и естественным монополистом, сообщили на сайте Минэкономики.
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Какие госпредприятия, кроме "Укрзализныци", теперь стратегические
- Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Осады.
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины – количество работников более 5 тысяч, большой налогоплательщик.
- Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами – внесено в категорию гражданской обороны, является исполнителем целевых научно-технических программ и госзаказов.
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Какие госпредприятия уже не являются стратегическими
- Четыре объекта Минэкономразвития, деятельность которых не соответствует ни одному из определенных критериев.
- Четыре объекта, на базе которых создана "Укрзализныця" и прекративших деятельность как юридические лица.
- 31 объект Госкомтелерадио, реорганизованы путем присоединения к НСТУ.
В Минэкономики уточнили, что пока законодательством не предусмотрен запрет на приватизацию стратегических госпредприятий.
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