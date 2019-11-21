Укрзализныця и еще три объекта пополнили список стратегических госпредприятий

Правительство внесло в список стратегических 4 новых предприятия, при этом исключило из него 39 других. В Минэкономики напомнили, что по закону стратегические предприятия можно приватизировать.

"Укрзализныця" стала стратегическим объектом, поскольку является крупным налогоплательщиком и естественным монополистом, сообщили на сайте Минэкономики. Читайте также: Хищение 20 миллионов гривен: НАБУ завершило расследование против экс-депутата Ищенко Какие госпредприятия, кроме "Укрзализныци", теперь стратегические Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Осады.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины – количество работников более 5 тысяч, большой налогоплательщик.

Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами – внесено в категорию гражданской обороны, является исполнителем целевых научно-технических программ и госзаказов. Обратят внимание: "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда к новогодним праздникам: куда и как Какие госпредприятия уже не являются стратегическими Четыре объекта Минэкономразвития, деятельность которых не соответствует ни одному из определенных критериев.

Четыре объекта, на базе которых создана "Укрзализныця" и прекративших деятельность как юридические лица.

31 объект Госкомтелерадио, реорганизованы путем присоединения к НСТУ. В Минэкономики уточнили, что пока законодательством не предусмотрен запрет на приватизацию стратегических госпредприятий.