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      Укрзализныця и еще три объекта пополнили список стратегических госпредприятий

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      Правительство отнесло "крзализныцю" к списку стратегических госпредприятий / censor.net.ua

      Правительство внесло в список стратегических 4 новых предприятия, при этом исключило из него 39 других. В Минэкономики напомнили, что по закону стратегические предприятия можно приватизировать.

      "Укрзализныця" стала стратегическим объектом, поскольку является крупным налогоплательщиком и естественным монополистом, сообщили на сайте Минэкономики.

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      Какие госпредприятия, кроме "Укрзализныци", теперь стратегические

      • Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Осады.
      • Национальная общественная телерадиокомпания Украины – количество работников более 5 тысяч, большой налогоплательщик.
      • Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами – внесено в категорию гражданской обороны, является исполнителем целевых научно-технических программ и госзаказов.

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      Какие госпредприятия уже не являются стратегическими

      • Четыре объекта Минэкономразвития, деятельность которых не соответствует ни одному из определенных критериев.
      • Четыре объекта, на базе которых создана "Укрзализныця" и прекративших деятельность как юридические лица.
      • 31 объект Госкомтелерадио, реорганизованы путем присоединения к НСТУ.

      В Минэкономики уточнили, что пока законодательством не предусмотрен запрет на приватизацию стратегических госпредприятий.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Приватизация Укрзализниця
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