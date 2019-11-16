"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда к новогодним праздникам: куда и как

"Укрзализныця" для удобства пассажиров назначила шесть дополнительных поездов на новогодние праздники. Они будут курсировать на самых популярных направлениях.

В частности, поезда будут ездить во Львов, Харьков и Одессу, об этом сообщила пресс служба "Укрзализныци".

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Дополнительные поезда будут курсировать на таких направлениях

№181/182 Киев – Львов будет курсировать 22, 23, 26, 27 декабря. Отправление из Киева в 00:55 и прибытие во Львов в 10:36. Назад – 21, 22, 25, 26 декабря, отправление из Львова в 12:18 и прибытие в Киев 00:02.

будет курсировать 22, 23, 26, 27 декабря. Отправление из Киева в 00:55 и прибытие во Львов в 10:36. Назад – 21, 22, 25, 26 декабря, отправление из Львова в 12:18 и прибытие в Киев 00:02. №197/198 Киев – Ковель будет курсировать 28 декабря, отправление из Киева в 6:19 и прибытие в Ковель в 14:48. Отправление из Ковеля в 11:27 и прибытие в Киев в 20:45.

будет курсировать 28 декабря, отправление из Киева в 6:19 и прибытие в Ковель в 14:48. Отправление из Ковеля в 11:27 и прибытие в Киев в 20:45. №205/206 Покровск – Харьков будет курсировать 22, 27, 28 и 29 декабря. Отправление из Покровска в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44 и прибытие в Покровск в 22:07.

будет курсировать 22, 27, 28 и 29 декабря. Отправление из Покровска в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44 и прибытие в Покровск в 22:07. №167/168 Львов – Одесса будет курсировать 22, 27 декабря. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. Отправление из Одессы в 10:18 и прибытие во Львов в 21:05.

будет курсировать 22, 27 декабря. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. Отправление из Одессы в 10:18 и прибытие во Львов в 21:05. №201/202 Львов – Ужгород назначен на 29 декабря, отправление из Львова в 6:43 и прибытие в Ужгород в 12:10. Отправление из Ужгорода в 14:05 и прибытие во Львов в 19:55.

назначен на 29 декабря, отправление из Львова в 6:43 и прибытие в Ужгород в 12:10. Отправление из Ужгорода в 14:05 и прибытие во Львов в 19:55. № 76/75 Кривой Рог – Киев –​ Ужгород будет курсировать 27, 28, 29 декабря, обратно из Ужгорода – 29 декабря. Отправление из Кривого Рога в 20:59 и прибытие в Ужгород в 21:58, отправление из Ужгорода в 06:25 и прибытие в Кривой Рог в 6:23.

На эти поезда уже можно приобрести билеты на даты до 29 декабря, то есть за 45 дней до отправления,

– сообщили в "Укрзализныце"

Отметим, с начала декабря и до середины января у украинцев будет много выходных и праздничных дней. В частности, дополнительный выходной будет 6 января – Сочельник.

Выходные на зимние праздники / Инфографика 24 канала