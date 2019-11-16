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      "Укрзалізниця" запускає додаткові потяги до новорічних свят: куди і як

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      "Укрзалізниця" запускає додаткові потяги на Новий рік і Різдво / Global Images Ukraine

      "Укрзалізниця" для зручності пасажирів призначила шість додаткових поїздів на новорічні свята. Вони курсуватимуть на найпопулярніших напрямках.

      Зокрема, потяги їздитимуть до Львова, Харкова та Одеси, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

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      Додаткові потяги курсуватимуть на таких напрямках

      • №181/182 Київ – Львів курсуватиме 22, 23, 26, 27 грудня. Відправлення з Києва о 00:55 та прибуття до Львова о 10:36. Назад – 21, 22, 25, 26 грудня, відправлення зі Львова о 12:18 та прибуття до Києва о 00:02.
      • №197/198 Київ – Ковель курсуватиме 28 грудня, відправлення з Києва о 06:19 та прибуття до Ковеля о 14:48. відправлення з Ковеля об 11:27 та прибуття до Києва о 20:45.
      • №205/206 Покровськ – Харків курсуватиме 22, 27, 28 та 29 грудня. Відправлення з Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. Відправлення з Харкова о 16:44 та прибуття до Покровська о 22:07.
      • №167/168 Львів – Одеса курсуватиме 22, 27 грудня. Відправлення зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. Відправлення з Одеси о 10:18 та прибуття до Львова о 21:05.
      • №201/202 Львів – Ужгород призначений на 29 грудня, відправлення зі Львова о 06:43 та прибуття до Ужгорода о 12:10. Відправлення з Ужгорода о 14:05 та прибуття до Львова о 19:55.
      • № 76/75 Кривий Ріг – Київ – Ужгород курсуватиме 27, 28, 29 грудня, зворотно з Ужгорода — 29 грудня. Відправлення з Кривого Рогу о 20:59 та прибуття до Ужгорода о 21:58, відправлення з Ужгорода о 06:25 та прибуття до Кривого Рогу о 06:23.

      На ці поїзди вже можна придбати квитки на дати до 29 грудня, тобто за 45 днів до відправлення,
      – повідомили в "Укрзалізниці" 

      Зазначимо, від початку грудня і до середини січня в українців буде багато вихідних та святкових днів.  Зокрема, додатковий вихідний буде 6 січня – на Святвечір. 

      Вихідні у грудні
      Вихідні на зимові свята / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Укрзалізниця Новорічні свята
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