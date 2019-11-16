"Укрзалізниця" запускає додаткові потяги до новорічних свят: куди і як

"Укрзалізниця" для зручності пасажирів призначила шість додаткових поїздів на новорічні свята. Вони курсуватимуть на найпопулярніших напрямках.

Зокрема, потяги їздитимуть до Львова, Харкова та Одеси, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

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Додаткові потяги курсуватимуть на таких напрямках

№181/182 Київ – Львів курсуватиме 22, 23, 26, 27 грудня. Відправлення з Києва о 00:55 та прибуття до Львова о 10:36. Назад – 21, 22, 25, 26 грудня, відправлення зі Львова о 12:18 та прибуття до Києва о 00:02.

курсуватиме 22, 23, 26, 27 грудня. Відправлення з Києва о 00:55 та прибуття до Львова о 10:36. Назад – 21, 22, 25, 26 грудня, відправлення зі Львова о 12:18 та прибуття до Києва о 00:02. №197/198 Київ – Ковель курсуватиме 28 грудня, відправлення з Києва о 06:19 та прибуття до Ковеля о 14:48. відправлення з Ковеля об 11:27 та прибуття до Києва о 20:45.

курсуватиме 28 грудня, відправлення з Києва о 06:19 та прибуття до Ковеля о 14:48. відправлення з Ковеля об 11:27 та прибуття до Києва о 20:45. №205/206 Покровськ – Харків курсуватиме 22, 27, 28 та 29 грудня. Відправлення з Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. Відправлення з Харкова о 16:44 та прибуття до Покровська о 22:07.

курсуватиме 22, 27, 28 та 29 грудня. Відправлення з Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. Відправлення з Харкова о 16:44 та прибуття до Покровська о 22:07. №167/168 Львів – Одеса курсуватиме 22, 27 грудня. Відправлення зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. Відправлення з Одеси о 10:18 та прибуття до Львова о 21:05.

курсуватиме 22, 27 грудня. Відправлення зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. Відправлення з Одеси о 10:18 та прибуття до Львова о 21:05. №201/202 Львів – Ужгород призначений на 29 грудня, відправлення зі Львова о 06:43 та прибуття до Ужгорода о 12:10. Відправлення з Ужгорода о 14:05 та прибуття до Львова о 19:55.

призначений на 29 грудня, відправлення зі Львова о 06:43 та прибуття до Ужгорода о 12:10. Відправлення з Ужгорода о 14:05 та прибуття до Львова о 19:55. № 76/75 Кривий Ріг – Київ – Ужгород курсуватиме 27, 28, 29 грудня, зворотно з Ужгорода — 29 грудня. Відправлення з Кривого Рогу о 20:59 та прибуття до Ужгорода о 21:58, відправлення з Ужгорода о 06:25 та прибуття до Кривого Рогу о 06:23.

На ці поїзди вже можна придбати квитки на дати до 29 грудня, тобто за 45 днів до відправлення,

– повідомили в "Укрзалізниці"

Зазначимо, від початку грудня і до середини січня в українців буде багато вихідних та святкових днів. Зокрема, додатковий вихідний буде 6 січня – на Святвечір.



Вихідні на зимові свята / Інфографіка 24 каналу