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      "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на 8 марта

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      Укрзализныця увеличит количество поездов до 8 марта
      Укрзализныця увеличит количество поездов до 8 марта / 24 канал

      "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на период продленных выходных до 8 марта. Так, эти поезда будут курсировать из Киева во Львов, Одессу, Днепр, Николаев, а также из Львова в Одессу.

      Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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      Так, дополнительный поезд Николаев – Киев 6 марта отправится из Николаева в Киев, а 7 марта – из Киева в Николаев.

      "Дополнительные поезда Киев – Львов, Киев – Одесса, Киев – Днепр и Львов – Одесса будут отправляться в рейсы туда и обратно 8 марта", – отметили в пресс-службе.

      К слову, с 30 января международный поезд "четырех столиц" Киев – Минск – Вильнюс – Рига изменит график и будет курсировать чаще. Анализ пассажиропотока сообщения свидетельствует, что больше пассажиров этим поездом направляется в Латвию (45 %) и Литву (38 %), меньше в Беларусь (17 %).

      Напомним, что 17 января "Укрзализныця" запустила важную функцию, благодаря которой люди с инвалидностью смогут покупать льготные билеты онлайн. Раньше для приобретения такого билета следовало ехать исключительно в кассы на вокзалах.

      Теги: Укрзализниця Новости Украины Транспорт 8 марта Железная дорога
      Источник: 24 канал
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