"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на 8 березня

"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на період подовжених вихідних до 8 березня. Так, ці поїзди курсуватимуть з Києва до Львова, Одеси, Дніпра, Миколаєва, а також зі Львова до Одеси.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Читайте також: Експерт розповів, як розкрадають потяги ''Укрзалізниці''

Так, додатковий потяг Миколаїв – Київ 6 березня вирушить з Миколаєва до Києва, а 7 березня – з Києва до Миколаєва.

"Додаткові поїзди Київ – Львів, Київ – Одеса, Київ – Дніпро та Львів – Одеса вирушатимуть у рейси туди та зворотно 8 березня", – зазначили у прес-службі.

До слова, з 30 січня міжнародний потяг "чотирьох столиць" Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига змінить графік і курсуватиме частіше. Аналіз пасажиропотоку сполучення свідчить, що більше пасажирів цим поїздом прямує до Латвії (45 %) і Литви (38 %), менше до Білорусі (17 %).

Нагадаємо, що 17 січня "Укрзалізниця" запустила важливу функцію, завдяки якій люди з інвалідністю зможуть купувати пільгові квитки онлайн. Раніше для придбання такого квитка слід було їхати виключно у каси на вокзалах.