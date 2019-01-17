Важливе нововведення: "Укрзалізниця" розпочала онлайн-продаж пільгових квитків

"Укрзалізниця" запустила важливу функцію, завдяки якій люди з інвалідністю зможуть купувати пільгові квитки онлайн.

Про це повідомив очільник компанії Євген Кравцов на своїй Facebook-сторінці.

Читайте також: Що буде головним у роботі "Укрзалізниці" у 2019 році

Відсьогодні люди з інвалідністю зможуть придбати пільгові квитки онлайн. Під час оформлення через Інтернет інформація про посвідчення, яке дає право на пільговий проїзд, перевіряється в режимі реального часу,

– йдеться у повідомленні.

За словами Кравцова, раніше для придбання такого квитка слід було їхати виключно у каси на вокзалах.

"Поки цей сервіс у тестовому варіанті, він працює лише на сайті, в подальшому - буде доступний і в мобільному додатку", – запевнив очільник "Укрзалізниці".

Надважливу функцію запускаємо на booking.uz.gov.ua. Відсьогодні люди з інвалідністю зможуть придбати пільгові квитки онлайн. Під час оформлення через Інтернет інформація про посвідчення, яке дає право на пільговий проїзд, перевіряється в режимі реального часу. Раніше для цього треба було їхати виключно у каси на вокзалах. Поки цей сервіс у тестовому варіанті, він працює лише на сайті, в подальшому - буде доступний і в мобільному додатку. Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia крок за кроком впроваджує європейські стандарти обслуговування пасажирів і створює безбар’єрний простір і на вокзалах, і в онлайн-сервісах. Volodymyr Omelyan Sevki Acuner Валерій Сушкевич Опубліковано Євгеном Кравцовим Середа, 16 січня 2019 р.

Нагадаємо, у 2019 році "Укрзалізниця" планує запустити на маршрути 30 локомотивів General Electric. Ще у лютому 2018 року корпорація General Electric підписала довгострокову рамкову угоду з ПАТ "Укрзалізниця" на 1 мільярд доларів.