Важливе нововведення: "Укрзалізниця" розпочала онлайн-продаж пільгових квитків
"Укрзалізниця" запустила важливу функцію, завдяки якій люди з інвалідністю зможуть купувати пільгові квитки онлайн.
Про це повідомив очільник компанії Євген Кравцов на своїй Facebook-сторінці.
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Відсьогодні люди з інвалідністю зможуть придбати пільгові квитки онлайн. Під час оформлення через Інтернет інформація про посвідчення, яке дає право на пільговий проїзд, перевіряється в режимі реального часу,
– йдеться у повідомленні.
За словами Кравцова, раніше для придбання такого квитка слід було їхати виключно у каси на вокзалах.
"Поки цей сервіс у тестовому варіанті, він працює лише на сайті, в подальшому - буде доступний і в мобільному додатку", – запевнив очільник "Укрзалізниці".
Нагадаємо, у 2019 році "Укрзалізниця" планує запустити на маршрути 30 локомотивів General Electric. Ще у лютому 2018 року корпорація General Electric підписала довгострокову рамкову угоду з ПАТ "Укрзалізниця" на 1 мільярд доларів.