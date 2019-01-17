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      Важливе нововведення: "Укрзалізниця" розпочала онлайн-продаж пільгових квитків

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      "Укрзалізниця" запустила продаж пільгових квитків
      "Укрзалізниця" запустила продаж пільгових квитків / Ілюстративне фото

      "Укрзалізниця" запустила важливу функцію, завдяки якій люди з інвалідністю зможуть купувати пільгові квитки онлайн.

      Про це повідомив очільник компанії Євген Кравцов на своїй Facebook-сторінці.

      Читайте також: Що буде головним у роботі "Укрзалізниці" у 2019 році

      Відсьогодні люди з інвалідністю зможуть придбати пільгові квитки онлайн. Під час оформлення через Інтернет інформація про посвідчення, яке дає право на пільговий проїзд, перевіряється в режимі реального часу,
      – йдеться у повідомленні.

      За словами Кравцова, раніше для придбання такого квитка слід було їхати виключно у каси на вокзалах.

      "Поки цей сервіс у тестовому варіанті, він працює лише на сайті, в подальшому - буде доступний і в мобільному додатку", – запевнив очільник "Укрзалізниці".

      Надважливу функцію запускаємо на booking.uz.gov.ua. Відсьогодні люди з інвалідністю зможуть придбати пільгові квитки онлайн. Під час оформлення через Інтернет інформація про посвідчення, яке дає право на пільговий проїзд, перевіряється в режимі реального часу. Раніше для цього треба було їхати виключно у каси на вокзалах. Поки цей сервіс у тестовому варіанті, він працює лише на сайті, в подальшому - буде доступний і в мобільному додатку. Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia крок за кроком впроваджує європейські стандарти обслуговування пасажирів і створює безбар’єрний простір і на вокзалах, і в онлайн-сервісах. Volodymyr Omelyan Sevki Acuner Валерій Сушкевич

      Опубліковано Євгеном Кравцовим Середа, 16 січня 2019 р.

      Нагадаємо, у 2019 році "Укрзалізниця" планує запустити на маршрути 30 локомотивів General Electric. Ще у лютому 2018 року корпорація General Electric підписала довгострокову рамкову угоду з ПАТ "Укрзалізниця" на 1 мільярд доларів.

      Теги: Новини України Новини політики Укрзалізниця Залізниця
      Джерело: 24 Канал
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