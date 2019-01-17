Важное нововведение: "Укрзализныця" начала онлайн-продажу льготных билетов
"Укрзализныця" запустила важную функцию, благодаря которой люди с инвалидностью смогут покупать льготные билеты онлайн.
Об этом сообщил глава компании Евгений Кравцов на своей Facebook-странице.
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С сегодняшнего дня люди с инвалидностью смогут приобрести льготные билеты онлайн. При оформлении через Интернет информация об удостоверении, дающему право на льготный проезд, проверяется в режиме реального времени,
– говорится в сообщении.
По словам Кравцова, ранее для приобретения такого билета следовало ехать исключительно в кассы на вокзалах.
"Пока что этот сервис в тестовом варианте, он работает только на сайте, в дальнейшем - будет доступен и в мобильном приложении", – заверил глава "Укрзализныци".
Напомним, в 2019 году "Укрзализныця" планирует запустить на маршруты 30 локомотивов General Electric. Еще в феврале 2018 года корпорация General Electric подписала долгосрочное рамочное соглашение с ОАО "Укрзализныця" на 1 миллиард долларов.