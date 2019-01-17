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      Важное нововведение: "Укрзализныця" начала онлайн-продажу льготных билетов

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      "Укрзализныця" запустила продажу льготных билетов
      "Укрзализныця" запустила продажу льготных билетов / Иллюстративное фото

      "Укрзализныця" запустила важную функцию, благодаря которой люди с инвалидностью смогут покупать льготные билеты онлайн.

      Об этом сообщил глава компании Евгений Кравцов на своей Facebook-странице.

      Читайте также: Что будет главным в работе "Укрзализныци" в 2019 году

      С сегодняшнего дня люди с инвалидностью смогут приобрести льготные билеты онлайн. При оформлении через Интернет информация об удостоверении, дающему право на льготный проезд, проверяется в режиме реального времени,
      – говорится в сообщении.

      По словам Кравцова, ранее для приобретения такого билета следовало ехать исключительно в кассы на вокзалах.

      "Пока что этот сервис в тестовом варианте, он работает только на сайте, в дальнейшем - будет доступен и в мобильном приложении", – заверил глава "Укрзализныци".

      Надважливу функцію запускаємо на booking.uz.gov.ua. Відсьогодні люди з інвалідністю зможуть придбати пільгові квитки онлайн. Під час оформлення через Інтернет інформація про посвідчення, яке дає право на пільговий проїзд, перевіряється в режимі реального часу. Раніше для цього треба було їхати виключно у каси на вокзалах. Поки цей сервіс у тестовому варіанті, він працює лише на сайті, в подальшому - буде доступний і в мобільному додатку. Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia крок за кроком впроваджує європейські стандарти обслуговування пасажирів і створює безбар’єрний простір і на вокзалах, і в онлайн-сервісах. Volodymyr Omelyan Sevki Acuner Валерій Сушкевич

      Опубліковано Євгеном Кравцовим Середа, 16 січня 2019 р.

      Напомним, в 2019 году "Укрзализныця" планирует запустить на маршруты 30 локомотивов General Electric. Еще в феврале 2018 года корпорация General Electric подписала долгосрочное рамочное соглашение с ОАО "Укрзализныця" на 1 миллиард долларов.

      Теги: Новости Украины Новости политики Железная дорога Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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