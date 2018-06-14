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"Укрзализныця" назначила дополнительные поездки ко Дню Конституции: расписание и направления

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"Укрзализныця" назначила дополнительные выходные на День Конституции
"Укрзализныця" назначила дополнительные выходные на День Конституции / 24 Канал

На дополнительные выходные по случаю Дня Конституции в конце июня "Укрзализныця" назначила дополнительные поездки в разных направлениях по Украине.

В последние дни июня украинцы будут отдыхать сразу три дня подряд – 28, 29 и 30 июня.

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По случаю дополнительных выходных "Укрзализныця" позаботилась о том, чтобы украинцы смогли без лишних трудностей добраться домой или на отдых.

В частности, речь идет о дополнительных поезда по следующим направлениям:

Поезд № 191/192 Киев – Львов будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 08:03, прибытие во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд № 197/198 Киев – Ковель будет курсировать 25 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 177 Киев – Хмельницкий будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 6:06 и прибытие в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.

Поезд № 162/161 Николаев –​ Киев осуществит рейс 2 июля. Отправление из Николаева в 21:37 и прибытие в Киев в 13:14.

Поезд № 179 Киев – Днепр отправится в рейс 1 июля. Отправление из Киева в 08:50 и прибытие в Днепр в 13:14. В обратном направлении поезд отправится в 14:46 и прибудет в Киев в 22:28.

Поезд № 780/779 Винница – Сумы будет курсировать 27-30 июня и 1, 2 июля. Отправление из Винницы в 13:43, прибытие в Сумы в 21:33. В обратном направлении отправление в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08.

Поезд № 168 Львов – Одесса осуществит рейсы 27, 29 июня и 1 июля. Отправление со Львова в 09:15 и прибытие в Одессу в 20:28. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:04 и прибывать во Львов в 21:05.

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Также "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы из Харькова и Одессы в Константиновку.

Теги: Новости Украины Путешествия железная дорога Укрзализниця
Источник: 24 Канал
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