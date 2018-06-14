"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди вихідні до Дня Конституції: розклад і напрямки

На додаткові вихідні з нагоди Дня Конституції наприкінці червня "Укрзалізниця" призначила додаткові поїздки у різних напрямках по Україні.

В останні дні червня українці відпочиватимуть одразу три дні поспіль – 28, 29 та 30 червня.

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З нагоди додаткових вихідних "Укрзалізниця" подбала про те, щоб українці змогли без зайвих труднощів дістатись додому чи на відпочинок.

Зокрема, йдеться про додаткові поїзди у таких напрямках:

Поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 08:03, прибуття до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дати о 11:58 та прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд № 197/198 Київ – Ковель курсуватиме 25 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд № 177 Київ – Хмельницький курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення з Києва о 06:06 та прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 та прибуття до Києва о 20:43.

Поїзд № 162/161 Миколаїв – Київ здійснить рейс 2 липня. Відправлення з Миколаєва о 21:37 та прибуття до Києва о 13:14.

Поїзд № 179 Київ – Дніпро вирушить у рейс 1 липня. Відправлення з Києва о 08:50 та прибуття до Дніпра о 13:14. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 14:46 та прибуде до Києва о 22:28.

Поїзд № 780/779 Вінниця – Суми курсуватиме 27-30 червня та 1, 2 липня. Відправлення з Вінниці о 13:43, прибуття до Сум о 21:33. У зворотному напрямку відправлення о 05:30 та прибуття до Вінниці о 13:08.

Поїзд № 168 Львів – Одеса здійснить рейси 27, 29 червня та 1 липня. Відправлення зі Львова о 09:15 та прибуття до Одеси о 20:28. З Одеси поїзд вирушатиме о 10:04 та прибуватиме до Львова о 21:05.

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Також "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси з Харкова та Одеси до Костянтинівки.