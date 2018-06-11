"Укрзалізниця" запустила 23 додаткових літніх поїзди: оприлюднено розклад

На своєму сайті "Укрзалізниця" оприлюднила список з 23 додаткових літніх поїздів. Зокрема, вісім поїздів призначено до Одеси, п'ять – у Херсон, по три – в Генічеськ і Бердянськ.

Під час купівлі квитків онлайн пасажира інформують про наявність чи відсутність кондиціонера у вагоні,

– зазначають в "Укрзалізниці".

Так, поїзд № 212/211 Новоолексіївка - Харків курсуватиме щодня з 2 червня до 22 вересня; поїзд № 213/214 Суми - Одеса курсуватиме з 9 червня по непарних датах; поїзд № 228 Київ - Бердянськ – через день з 1 червня до 31 липня і з 1-9 вересня по непарних датах, а в період з 2 по 30 серпня ж по парних.

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Поїзд № 282 Хмельницький - Генічеськ курсуватиме 2-12 червня і 4-16 вересня по парних датах, а в період з 14 червня по 2 вересня – щодня, також поїзд № 298 Київ - Херсон курсуватиме щодня з 1 червня по 8 вересня.

Поїзд № 162 Миколаїв - Київ курсуватиме 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26 червня, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26, 28 липня, 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26 серпня; а поїзд № 256/255 Львів - Херсон курсуватиме один раз в чотири дні в період з 5 червня по 9 вересня.

Літній поїзд № 258 Одеса - Львів курсуватиме щоденно з червня по 16 вересня; а поїзд № 251/252 Дніпро, Кривий Ріг - Одеса курсуватиме по непарних датах з 1 червня по 15 вересня; також по непарних датах курсуватимуть: поїзд № 265 Харків - Херсон (з 1 червня до 9 вересня), поїзд № 190/244 Дніпро-Кривий Ріг - Генічеськ (з 9 червня до 9 вересня), поїзд №271 / 272 Харків - Одеса (з 8 червня до 19 вересня) і поїзд № 248 Одеса - Київ - Житомир (з 15 червня по 29 вересня).

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За парних датах курсуватимуть потяги: № 232/231 Генічеськ - Івано-Франківськ (з 10 червня до 10 вересня), № 472/552 Дніпро - Кривий Ріг - Бердянськ (з 10 червня до 16 вересня), і поїзд № 261/262 Харків - Бердянськ (з 10 червня до 14 вересня).

Поїзд №779 / 780 Суми - Вінниця здійснить рейси 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 червня, 1 і 2 липня.

Поїзд № 223/224 Київ - Одеса курсуватиме з 13 червня до 2 вересня щодня, а поїзд № 761/762 Київ - Одеса – з 15 червня до 2 вересня щодня.

Поїзд № 072 Київ - Генічеськ курсуватиме з 22 червня до 1 вересня до п'ятницях і суботах; поїзд № 076 Київ - Херсон - з 22 червня до 1 вересня до п'ятницях і суботах.

Також призначено поїзди № 170/169 та № 168/167 Львів - Одеса.