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"Укрзализныця" назначила еще четыре дополнительных поезда на Пасху

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Дополнительные поезда на Пасху
Дополнительные поезда на Пасху

Во время пасхальных праздников Укрзализныця назначила еще 4 дополнительных поезда. Они будут курсировать на популярных направлениях Харьков – Ужгород, Черкассы – Львов, Днепр – Одесса и Константиновка – Одесса.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Поезд № 235 Ужгород – Харьков будет курсировать 4 апреля, отправление из Ужгорода в 18:00 и прибытие в Харьков на следующий день в 19:30.

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Поезд № 191/192 Киев – Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля с отправление из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд № 243/244 Киев – Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля. Отправление из Киева в 05:27 и прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05.

Поезд № 197/198 Киев – Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 07:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

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Также назначены поезда на дополнительные рейсы:

Поезд № 63 Днепр – Одесса осуществит дополнительные рейсы 6, 8, 10 апреля, обратно 7 и 9 апреля. Отправление из Днепра в 19:37 и прибытие в Одессу в 06:38. Отправление из Одессы в 21:54 и прибытия Днепра в 08:50.

Поезд № 92 Константиновка – Одесса осуществит дополнительные рейсы 5, 7, 9 апреля и обратно 4, 6, 8, 10 апреля. Отправление из Константиновки в 15:30 и прибытие в Одессу в 08:04, из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновку в 05:40.

Поезд № 95 Черкассы – Львов осуществит дополнительный рейс 8 апреля и обратно 9 апреля. Отправление из Черкасс в 19:23 и прибытие во Львов в 10:45. Отправление со Львова в 12:50 и прибытие в Черкассы в 4:16.

Поезд № 787/788 Харьков – Константиновка 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновку в 23:30. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 05:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

Теги: Новости Киева Новости Украины Новости политики Укрзализниця железная дорога Новости Львова Новости Одессы Пасхальные праздники
Источник: 24 Канал
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