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"Укрзализныця" продолжит движение поезда "Четырех столиц" к еще одной стране Европы

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"Укрзализныця" анонсировала поезд, который за 19 часов посетит 4 европейские столицы
"Укрзализныця" анонсировала поезд, который за 19 часов посетит 4 европейские столицы / Фото из открытых источников

Поезд сообщением Киев – Рига планируют отправить в первый рейс 28 сентября. Теперь он будет курсировать в столицу Эстонии Таллинн.

О таких намерениях компании сообщил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан на своей странице в Facebook.

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Долго и с нетерпением ждал момента, чтобы иметь возможность поделиться этой хорошей новостью. Наконец это стало возможным – поезд, который должен соединить Украину, Беларусь и страны Балтии официально анонсирован! Впереди еще много приятных хлопот для того, чтобы подготовиться и обеспечить действительно безупречный сервис, но развитие и движение вперед не остановить! До встречи во время путешествия,
– написал Александр.

В обсуждении заявления на странице начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" он добавил, что сейчас происходят переговоры с Эстонией, относительно пассажирского сообщения.

"Да, разговоры идут. Эстонцы даже немного обиделись на нас, что мы изначально планировали, а потом не дотянули до них. Они заинтересованы очень. Я разговаривал с президентом их железной дороги. Думаю – вскоре дотянем", – отметил Александр Красноштан.

Отмечается, что в настоящее время окончательно согласовывается стоимость билетов на поезд который за 19 часов дороги побывает в 4 столицах Европы.

Смотрите видео: "Поезд четырех столиц"

 

Теги: Новости Украины Латвия Литва Новости Беларуси Эстония Европа железная дорога Укрзализниця
Источник: 24 Канал
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