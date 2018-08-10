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"Укрзалізниця" продовжить рух потяга "Чотирьох столиць" до ще однієї країни Європи

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"Укрзалізниця" анонсувала потяг, яким за 19 годин відвідає 4 європейські столиці
"Укрзалізниця" анонсувала потяг, яким за 19 годин відвідає 4 європейські столиці / Фото з відкритих джерел

Потяг сполученням Київ – Рига планують відправити у перший рейс 28 вересня. Тепер він курсуватиме до столиці Естонії Таллінна.

Про такі наміри компанії повідомив начальник департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення "Укрзалізниці" Олександр Красноштан на своїй сторінці у Facebook.

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Довго і з нетерпінням чекав моменту, щоб мати можливість поділитись цією гарною новиною. Нарешті це стало можливим – поїзд, що повинен сполучити Україну, Білорусь та країни Балтії офіційно анонсовано! Попереду ще багато приємного клопоту для того, щоб підготуватись і забезпечити дійсно бездоганний сервіс, але розвиток і рух вперед не спинити! До зустрічі під час подорожі,
– написав Олександр.

У обговоренні заяви на сторінці начальник департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення "Укрзалізниці" він додав, що наразі відбуваються перемовини з Естонією, щодо пасажирського сполучення.

"Так, розмови йдуть. Естонці навіть трохи образились на нас, що ми спочатку планували, а потім не дотягнули до них. Вони зацікавлені дуже. Я мав розмову з президентом їхньої залізниці. Думаю – невдовзі дотягнемо", – зазначив Олександр Красноштан.

Зазначається, що наразі остаточно узгоджується вартість квитків на потяг який за 19 годин дороги побуває у 4 столицях Європи.

Дивіться відео: "Поїзд чотирьох столиць"

 

Теги: Новини України Укрзалізниця залізниця Європа Естонія Новини Білорусі Литва Латвія
Джерело: 24 Канал
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