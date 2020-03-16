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      Укрзализныця создала телеграм-канал с изменениями в расписании: детали

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      Укрзализныця завела телеграм-канал UkrzalInfo. Здесь будут публиковать актуальные изменения в расписании из-за решения властей закрыть международное пассажирское сообщение во время карантина.

      Пресс-служба Укрзализныци сообщает, что в телеграм-канале будет вся актуальная информация о дополнительных поездах.

      Актуально Украина временно приостанавливает железнодорожное сообщение с другими странами: перечень отмененных поездов

      Когда и какие маршруты закрывают? Согласно распоряжению правительства, в ночь с 16 на 17 марта пункты пропуска на границе с Украиной закрываются для международного регулярного пассажирского сообщения.

      С полным перечнем международных поездов, которые отменяются или сокращаются на период карантина (с 17 марта по 3 апреля), можно ознакомиться по ссылке. В него входят около 30 поездов как украинского, так и иностранного формирования, а также 4 беспересадочных вагона.

      Как вернуть деньги за отмененную поездку на поезде? Укрзализныця обещает возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда - без взимания дополнительных сборов.

      • Для возврата средств надо обратиться в любую железнодорожную кассу.
      • Если билеты были приобретены через интернет, то деньги можно вернуть через онлайн-сервисы.
      • На поезда с ограниченным маршрутом полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, на которую у пассажира был проездной документ.

      Закрытие границ Украины из-за коронавируса: основное

      • Совет национальной безопасности Украины решил закрыть КПП на две недели для иностранцев. К таким радикальным мерам прибегли из-за коронавируса.
      • Из-за закрытия границ и введения запрета на въезд в Украину иностранцев временно приостановлено железнодорожное сообщение государства с другими странами. Курсирование ряда международных поездов или уже отменили или сократили их маршруты.
      • Через сутки, 17 марта, будет закрыто авиасообщение с Украиной.
      • Однако все граждане Украины, которые сейчас находятся за границей, смогут вернуться в Украину. Если они будут прибывать из стран, где бушует коронавирус, их будут отправлять на обсервацию.

      коронавірус подорожі
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Транспорт Новости Техно Укрзализниця
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