Укрзализныця создала телеграм-канал с изменениями в расписании: детали
Укрзализныця завела телеграм-канал UkrzalInfo. Здесь будут публиковать актуальные изменения в расписании из-за решения властей закрыть международное пассажирское сообщение во время карантина.
Пресс-служба Укрзализныци сообщает, что в телеграм-канале будет вся актуальная информация о дополнительных поездах.
Актуально Украина временно приостанавливает железнодорожное сообщение с другими странами: перечень отмененных поездов
Когда и какие маршруты закрывают? Согласно распоряжению правительства, в ночь с 16 на 17 марта пункты пропуска на границе с Украиной закрываются для международного регулярного пассажирского сообщения.
С полным перечнем международных поездов, которые отменяются или сокращаются на период карантина (с 17 марта по 3 апреля), можно ознакомиться по ссылке. В него входят около 30 поездов как украинского, так и иностранного формирования, а также 4 беспересадочных вагона.
Как вернуть деньги за отмененную поездку на поезде? Укрзализныця обещает возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда - без взимания дополнительных сборов.
- Для возврата средств надо обратиться в любую железнодорожную кассу.
- Если билеты были приобретены через интернет, то деньги можно вернуть через онлайн-сервисы.
- На поезда с ограниченным маршрутом полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, на которую у пассажира был проездной документ.
Закрытие границ Украины из-за коронавируса: основное
- Совет национальной безопасности Украины решил закрыть КПП на две недели для иностранцев. К таким радикальным мерам прибегли из-за коронавируса.
- Из-за закрытия границ и введения запрета на въезд в Украину иностранцев временно приостановлено железнодорожное сообщение государства с другими странами. Курсирование ряда международных поездов или уже отменили или сократили их маршруты.
- Через сутки, 17 марта, будет закрыто авиасообщение с Украиной.
- Однако все граждане Украины, которые сейчас находятся за границей, смогут вернуться в Украину. Если они будут прибывать из стран, где бушует коронавирус, их будут отправлять на обсервацию.