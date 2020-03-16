Укрзализныця создала телеграм-канал с изменениями в расписании: детали

Укрзализныця завела телеграм-канал UkrzalInfo. Здесь будут публиковать актуальные изменения в расписании из-за решения властей закрыть международное пассажирское сообщение во время карантина.

Пресс-служба Укрзализныци сообщает, что в телеграм-канале будет вся актуальная информация о дополнительных поездах.

Актуально Украина временно приостанавливает железнодорожное сообщение с другими странами: перечень отмененных поездов

Когда и какие маршруты закрывают? Согласно распоряжению правительства, в ночь с 16 на 17 марта пункты пропуска на границе с Украиной закрываются для международного регулярного пассажирского сообщения.

С полным перечнем международных поездов, которые отменяются или сокращаются на период карантина (с 17 марта по 3 апреля), можно ознакомиться по ссылке. В него входят около 30 поездов как украинского, так и иностранного формирования, а также 4 беспересадочных вагона.

Как вернуть деньги за отмененную поездку на поезде? Укрзализныця обещает возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда - без взимания дополнительных сборов.

Для возврата средств надо обратиться в любую железнодорожную кассу.

Если билеты были приобретены через интернет, то деньги можно вернуть через онлайн-сервисы.

На поезда с ограниченным маршрутом полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, на которую у пассажира был проездной документ.

Закрытие границ Украины из-за коронавируса: основное

Совет национальной безопасности Украины решил закрыть КПП на две недели для иностранцев. К таким радикальным мерам прибегли из-за коронавируса.

Из-за закрытия границ и введения запрета на въезд в Украину иностранцев временно приостановлено железнодорожное сообщение государства с другими странами. Курсирование ряда международных поездов или уже отменили или сократили их маршруты.

Через сутки, 17 марта, будет закрыто авиасообщение с Украиной.

Однако все граждане Украины, которые сейчас находятся за границей, смогут вернуться в Украину. Если они будут прибывать из стран, где бушует коронавирус, их будут отправлять на обсервацию.



Куда не рекомендует ехать МИД / Инфографика 24 канала