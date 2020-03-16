Укрзалізниця створила телеграм-канал зі змінами у розкладі: деталі

Укрзалізниця завела телеграм-канал UkrzalInfo. Тут публікуватимуть актуальні зміни у розкладі через рішення влади закрити міжнародне пасажирське сполучення на час карантину.

Пресслужба Укрзалізниці повідомляє, що у телеграм-каналі буде вся актуальна інформація про додаткові поїзди.

Актуально Україна тимчасово зупиняє залізничне сполучення з іншими країнами: перелік скасованих поїздів

Увага! Згідно з розпорядженням уряду, у ніч з 16 на 17 березня пункти пропуску на кордоні з Україною закриваються для міжнародного регулярного пасажирського сполучення. З повним переліком міжнародних потягів, які скасовуються або скорочуються на період карантину (з 17 березня до 3 квітня), можна ознайомитись за посиланням.



До нього входять близько 30 поїздів як українського, так і іноземного формування, а також 4 безпересадочних вагони.

Закриття кордонів Україною через коронавірус: основне

Рада національної безпеки України вирішила закрити КПП на два тижні для іноземців. До таких радикальних заходів вдалися через коронавірус.

Через закриття кордонів та введення заборони на в’їзд в Україну іноземців тимчасово припинене залізничне сполучення держави з іншими країнами. Курсування низки міжнародних поїздів або вже скасували, або скоротили їх маршрути.

Ще через добу, 17 березня, буде закрите авіасполучення з Україною.

Однак усі громадяни України, які зараз перебувають за кордоном, зможуть повернутися в Україну. Якщо вони прибуватимуть з країн, де вирує коронавірус, їх відправлятимуть на обсервацію.



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