"Укрзализныця" увеличила количество "праздничных" поездов

"Укрзализныця" на зимние праздники назначила уже 39 дополнительных поездов на 311 рейсов.

Об этом сообщают в пресс-службе компании.

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Известно, что назначен дополнительный поезд №285/276 Днепр – Львов и открыта продажа билетов на рейс поезда №219 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы, который состоится 30 декабря.

Дополнительный поезд №285/276 Днепр – Львов осуществит рейсы в направлении Львова 29 декабря и 1, 3, 7 и 11 января. В направлении Днепра – 30 декабря и 2, 4, 8 и 12 января.

С Днепра поезд будет отправляться в 18:00 и прибывать во Львов на следующий день в 12:49. Из Львова поезд будет отправляться в 14:13 и прибывать в Днепр на следующий день в 8:26.

Поезд № 219 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы из Киева отправится в 01:31 и прибудет в Ивано-Франковск в 14:38, а в Черновцы – в 17:12.

Ранее 24 канал сообщал, что в поезде 357К сообщением Киев – Рахов на пассажирку Полякову Надежду упала верхняя полка, на которой отдыхала другая женщина. В результате Надежда Полякова получила серьезные травмы таза. Однако в "Укрзализныце" говорят – их вины в этом нет, а сломанную полку вообще не видели.