17:15
28 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый "уровень" российской пропаганды. Навальный и чемпион интернетоборцев
      Вєсті Кремля
      23:40, 27 декабря
      Вести.UA: "Тот единственный" Ляшко. Кернес "за" Порошенко
      Вєсті.UA
      19:43, 27 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      "Укрзализныця" увеличила количество "праздничных" поездов

      8 Читати новину українською
      "Укрзализныця" увеличила количество "праздничных" поездов
      "Укрзализныця" увеличила количество "праздничных" поездов / Фото из свободных источников

      "Укрзализныця" на зимние праздники назначила уже 39 дополнительных поездов на 311 рейсов.

      Об этом сообщают в пресс-службе компании.

      Читайте также: Непогода на Полтавщине: "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в область

      Известно, что назначен дополнительный поезд №285/276 Днепр Львов и открыта продажа билетов на рейс поезда №219 Киев Ивано-Франковск – Черновцы, который состоится 30 декабря.

      Дополнительный поезд №285/276 Днепр – Львов осуществит рейсы в направлении Львова 29 декабря и 1, 3, 7 и 11 января. В направлении Днепра – 30 декабря и 2, 4, 8 и 12 января.

      С Днепра поезд будет отправляться в 18:00 и прибывать во Львов на следующий день в 12:49. Из Львова поезд будет отправляться в 14:13 и прибывать в Днепр на следующий день в 8:26.

      Поезд № 219 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы из Киева отправится в 01:31 и прибудет в Ивано-Франковск в 14:38, а в Черновцы – в 17:12.

      Ранее 24 канал сообщал, что в поезде 357К сообщением Киев – Рахов на пассажирку Полякову Надежду упала верхняя полка, на которой отдыхала другая женщина. В результате Надежда Полякова получила серьезные травмы таза. Однако в "Укрзализныце" говорят – их вины в этом нет, а сломанную полку вообще не видели.

      Теги: Новости Украины Укрзализниця Железная дорога Транспорт Новогодние праздники
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Тест: Кто ты из самых крутых киношных авантюристов?
      20 декабря , 10:00 Тест: Кто ты из самых крутых киношных авантюристов?
      214
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      На болельщиков "Ливерпуля" напали в Киеве: фото и видео
       25 мая , 07:00
      Гороскоп на 20 июля для всех знаков зодиака
       20 июля , 05:22
      С первого августа в Киеве перекроют несколько дорог
       31 июля , 13:31
      Как бульдодзер: кран сгреб в кучу около 20 автомобилей
       23 октября , 11:25
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук