18:33
28 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий "рівень" російської пропаганди. Навальний і чемпіон інтернетоборців
      Вєсті Кремля
      23:38, 27 грудня
      Вєсті.UA: "Той єдиний" Ляшка. Кернес "за" Порошенка
      Вєсті.UA
      19:40, 27 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      "Укрзалізниця" збільшила кількість "святкових" поїздів

      77 Читать новость на русском
      "Укрзалізниця" збільшила кількість "святкових" поїздів
      "Укрзалізниця" збільшила кількість "святкових" поїздів / Фото з відкритих джерел

      "Укрзалізниця" на зимові свята призначила вже 39 додаткових поїздів на 311 рейсів.

      Про це повідомляють у прес-службі компанії.

      Читайте також: Негода на Полтавщині: "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд до області

      Відомо, що призначено додатковий поїзд № 285/276 Дніпро – Львів та відкрито продаж квитків на рейс поїзда № 219 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці, що відбудеться 30 грудня.

      Додатковий поїзд № 285/276 Дніпро – Львів здійснить рейси у напрямку Львова 29 грудня та 1, 3, 7 і 11 січня. У напрямку Дніпра – 30 грудня та 2, 4, 8 і 12 січня.

      Із Дніпра поїзд вирушатиме о 18:00 та прибуватиме до Львова наступного дня о 12:49. Зі Львова поїзд вирушатиме о 14:13 та прибуватиме до Дніпра наступного дня о 8:26.

      Поїзд № 219 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці із Києва вирушить о 01:31 та прибуде до Івано-Франківська о 14:38, а до Чернівців – о 17:12.

      Раніше 24 канал повідомляв, що у потязі 357К сполученням Київ–Рахів на пасажирку Полякову Надію впала верхня полиця, на якій відпочивала інша жінка. Унаслідок цього Надія Полякова отримала значні травми тазу. Однак в "Укрзалізниці" кажуть – їхньої провини у цьому немає, а зламаної полиці взагалі не бачили.

      Теги: Новини України Укрзалізниця Новорічні свята Транспорт Залізниця
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      20 грудня , 10:00 Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      17818
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Depeche Mode у Києві: очікування та враження від концерту
      20 липня 2017 , 10:32
      Екс-глава МВС Захарченко їде у Крим до “беркутівців”, — ЗМІ
       14 січня 2015 , 18:31
      Головні новини футболу 5 серпня: Лунін добре відіграв за Реал, Селезньов завоював трофей, Олександрія очолила УПЛ
       6 серпня , 07:00
      Як продати Жигулі за 8 000 доларів: фото
       27 жовтня , 20:39
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук