"Укрзалізниця" збільшила кількість "святкових" поїздів

"Укрзалізниця" на зимові свята призначила вже 39 додаткових поїздів на 311 рейсів.

Про це повідомляють у прес-службі компанії.

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Відомо, що призначено додатковий поїзд № 285/276 Дніпро – Львів та відкрито продаж квитків на рейс поїзда № 219 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці, що відбудеться 30 грудня.

Додатковий поїзд № 285/276 Дніпро – Львів здійснить рейси у напрямку Львова 29 грудня та 1, 3, 7 і 11 січня. У напрямку Дніпра – 30 грудня та 2, 4, 8 і 12 січня.

Із Дніпра поїзд вирушатиме о 18:00 та прибуватиме до Львова наступного дня о 12:49. Зі Львова поїзд вирушатиме о 14:13 та прибуватиме до Дніпра наступного дня о 8:26.

Поїзд № 219 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці із Києва вирушить о 01:31 та прибуде до Івано-Франківська о 14:38, а до Чернівців – о 17:12.

Раніше 24 канал повідомляв, що у потязі 357К сполученням Київ–Рахів на пасажирку Полякову Надію впала верхня полиця, на якій відпочивала інша жінка. Унаслідок цього Надія Полякова отримала значні травми тазу. Однак в "Укрзалізниці" кажуть – їхньої провини у цьому немає, а зламаної полиці взагалі не бачили.