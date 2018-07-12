О том, что количество пассажиров, которые путешествуют в страны ЕС поездами "Укрзализныци", в первом полугодии 2018 года увеличилось вдвое, заявил руководитель компании Евгений Кравцов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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То, что мы перевезли пассажиров на 100 тысяч больше, чем за этот же период в прошлом году, – яркий пример успешной и эффективной работы ПАО "Укрзализныця" в организации таких перевозок. Мы реализовали лояльную и взвешенную тарифную политику,

– написал Кравцов.

Он также привел в пример поезда, которые следуют в Варшаву и Перемышль.

"Они едут загруженные на 90%", – подчеркнул руководитель предприятия.



"Укрзализныця" вдвое увеличила перевозки пассажиров в страны ЕС за год