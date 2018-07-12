"Укрзалізниця" вдвічі збільшила перевезення пасажирів до країн ЄС

Про те, що кількість пасажирів, які подорожують до країн ЄС потягами "Укрзалізниці" у першому півріччі 2018 року збільшилася вдвічі, заявив керівник компанії Євген Кравцов.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Те, що ми перевезли пасажирів на 100 тисяч більше, ніж за цей же період в минулому році, – яскравий приклад успішної та ефективної роботи ПАТ "Укрзалізниця" в організації таких перевезень. Ми реалізували лояльну та виважену тарифну політику,

– написав Кравцов.

Він також навів у приклад поїзди, які прямують до Варшави та Перемишля.

"Вони їдуть завантажені на 90%", – наголосив керівник підприємства.



"Укрзалізниця" вдвічі збільшила кількість перевезення пасажирів в країни ЄС за рік