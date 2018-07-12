"Укрзалізниця" вдвічі збільшила перевезення пасажирів до країн ЄС
Про те, що кількість пасажирів, які подорожують до країн ЄС потягами "Укрзалізниці" у першому півріччі 2018 року збільшилася вдвічі, заявив керівник компанії Євген Кравцов.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: "Укрзалізниця" витратила близько 16 мільйонів гривень через вандалів
Те, що ми перевезли пасажирів на 100 тисяч більше, ніж за цей же період в минулому році, – яскравий приклад успішної та ефективної роботи ПАТ "Укрзалізниця" в організації таких перевезень. Ми реалізували лояльну та виважену тарифну політику,
– написав Кравцов.
Він також навів у приклад поїзди, які прямують до Варшави та Перемишля.
"Вони їдуть завантажені на 90%", – наголосив керівник підприємства.
"Укрзалізниця" вдвічі збільшила кількість перевезення пасажирів в країни ЄС за рік