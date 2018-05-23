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"Укрзализныця" введет бесконтактную оплату за проезд

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"Укрзализныця" введет систему бесконтактной оплаты

"Укрзализныця" планирует ввести новую систему бесконтактной оплаты проезда в пригородных поездах и поездах дальнего следования.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

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Впервые систему бесконтактных расчетов будут тестировать в новом скоростном поезде из Киева в международный аэропорт "Борисполь".

"Предварительно предусмотрено применение двух новых для "Укрзализныци" технологий оплаты проезда в поездах. Первая – установим на Центральном вокзале в Киеве и в международном аэропорту "Борисполь" специальные терминалы для продажи билетов за деньги и безналичный расчет. Вторая – предоставим пассажирам возможность рассчитаться за проезд непосредственно в поездах по технологии, которая уже удачно разработана в Киевском метрополитене", – отметил руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Теги: Новости Украины Реформы железная дорога Транспорт Укрзализниця
Источник: 24 Канал
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