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"Укрзалізниця" запровадить безконтактні оплати за проїзд

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"Укрзалізниця" запровадить систему безконтактної оплати / Фото з відкритих джерел

"Укрзалізниця" планує запровадити нову систему безконтактної оплати проїзду в приміських поїздах та поїздах далекого прямування.

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

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Вперше систему безконтактних розрахунків тестуватимуть у новому швидкісному поїзді з Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

"Попередньо передбачено застосування двох нових для "Укрзалізниці" технологій оплати проїзду в поїздах. Перша – встановимо на Центральному вокзалі в Києві та в міжнародному аеропорту "Бориспіль" спеціальні термінали для продажу квитків за гроші та безготівковий розрахунок. Друга – надамо пасажирам можливість розрахуватися за проїзд безпосередньо в поїздах за технологією, що вже вдало опрацьована в Київському метрополітені", – зазначив керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

Теги: Новини України Укрзалізниця Транспорт залізниця Реформи
Джерело: 24 Канал
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