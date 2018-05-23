"Укрзалізниця" запровадить безконтактні оплати за проїзд

"Укрзалізниця" планує запровадити нову систему безконтактної оплати проїзду в приміських поїздах та поїздах далекого прямування.

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

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Вперше систему безконтактних розрахунків тестуватимуть у новому швидкісному поїзді з Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

"Попередньо передбачено застосування двох нових для "Укрзалізниці" технологій оплати проїзду в поїздах. Перша – встановимо на Центральному вокзалі в Києві та в міжнародному аеропорту "Бориспіль" спеціальні термінали для продажу квитків за гроші та безготівковий розрахунок. Друга – надамо пасажирам можливість розрахуватися за проїзд безпосередньо в поїздах за технологією, що вже вдало опрацьована в Київському метрополітені", – зазначив керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов.