Укрзализныця выдала сотрудникам маски из бумажных полотенец: фото

Сотрудникам Укрзализныци на Полтавщине вместо медицинских масок выдали бумажные. Так компания пытается защитить своих работников от риска заражения коронавирусом.

О сомнительной защите сотрудников Укрзализныци на Полтавщине рассказал "Обозревателю" один из сотрудников компании.

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По его словам, вместо реальных средств защиты ему и его коллегам для защиты от коронавируса выдали самодельные "маски" из бумажных полотенец и канцелярских резинок.



Так выглядит защитная маска у сотрудников Укрзализныци на Полтавщине / Фото "Обозревателя"

Мужчина добавил, что склады дезинфицируют тоже в "подозрительной форме". Электровозы обрабатывают едкими средствами, после процедуры в кабине невозможно находиться.

Как правильно пользоваться масками и респираторами

Они должны плотно прилегать к коже.

Если у вас густая борода или усы – в использовании респиратора нет смысла.

Перед тем, как надеть маску, необходимо помыть руки с мылом или использовать антисептик.

Не прикасайтесь к маске руками, когда она на лице. Если есть такая потребность – делайте это чистыми руками.

Заменяйте маску сразу, как она станет влажной.

Снимая ее, не прикасайтесь руками к внутренней части. После этого снова тщательно вымойте руки.

Если указано, что маска одноразовая – она ​​действительно одноразовая, и повторное ее использование не только бессмысленно, но и повышает риск заболевания.



Как пользоваться маской против коронавируса / Инфографика 24 канала