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      Укрзализныця выдала сотрудникам маски из бумажных полотенец: фото

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      Укрзализныця выдала сотрудникам бумажные маски / obozrevatel.com

      Сотрудникам Укрзализныци на Полтавщине вместо медицинских масок выдали бумажные. Так компания пытается защитить своих работников от риска заражения коронавирусом.

      О сомнительной защите сотрудников Укрзализныци на Полтавщине рассказал "Обозревателю" один из сотрудников компании.

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      По его словам, вместо реальных средств защиты ему и его коллегам для защиты от коронавируса выдали самодельные "маски" из бумажных полотенец и канцелярских резинок.


      Так выглядит защитная маска у сотрудников Укрзализныци на Полтавщине / Фото "Обозревателя"

      Мужчина добавил, что склады дезинфицируют тоже в "подозрительной форме". Электровозы обрабатывают едкими средствами, после процедуры в кабине невозможно находиться.

      Как правильно пользоваться масками и респираторами

      • Они должны плотно прилегать к коже.
      • Если у вас густая борода или усы – в использовании респиратора нет смысла.
      • Перед тем, как надеть маску, необходимо помыть руки с мылом или использовать антисептик.
      • Не прикасайтесь к маске руками, когда она на лице. Если есть такая потребность – делайте это чистыми руками.
      • Заменяйте маску сразу, как она станет влажной.
      • Снимая ее, не прикасайтесь руками к внутренней части. После этого снова тщательно вымойте руки.
      • Если указано, что маска одноразовая – она ​​действительно одноразовая, и повторное ее использование не только бессмысленно, но и повышает риск заболевания. 


      Как пользоваться маской против коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Полтавы Укрзализниця
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