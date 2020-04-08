Укрзализныця выдала сотрудникам маски из бумажных полотенец: фото
Сотрудникам Укрзализныци на Полтавщине вместо медицинских масок выдали бумажные. Так компания пытается защитить своих работников от риска заражения коронавирусом.
О сомнительной защите сотрудников Укрзализныци на Полтавщине рассказал "Обозревателю" один из сотрудников компании.
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По его словам, вместо реальных средств защиты ему и его коллегам для защиты от коронавируса выдали самодельные "маски" из бумажных полотенец и канцелярских резинок.
Так выглядит защитная маска у сотрудников Укрзализныци на Полтавщине / Фото "Обозревателя"
Мужчина добавил, что склады дезинфицируют тоже в "подозрительной форме". Электровозы обрабатывают едкими средствами, после процедуры в кабине невозможно находиться.
Как правильно пользоваться масками и респираторами
- Они должны плотно прилегать к коже.
- Если у вас густая борода или усы – в использовании респиратора нет смысла.
- Перед тем, как надеть маску, необходимо помыть руки с мылом или использовать антисептик.
- Не прикасайтесь к маске руками, когда она на лице. Если есть такая потребность – делайте это чистыми руками.
- Заменяйте маску сразу, как она станет влажной.
- Снимая ее, не прикасайтесь руками к внутренней части. После этого снова тщательно вымойте руки.
- Если указано, что маска одноразовая – она действительно одноразовая, и повторное ее использование не только бессмысленно, но и повышает риск заболевания.
Как пользоваться маской против коронавируса / Инфографика 24 канала
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