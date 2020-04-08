Укрзалізниця видала співробітникам маски з паперових рушників: фото

Співробітникам Укрзалізниці на Полтавщині замість медичних масок видали паперові. Так компанія намагається захистити своїх працівників від ризику зараження коронавірусом.

Про сумнівний захист співробітників Укрзалізниці на Полтавщині розповів "Обозревателю" один із працівників.

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За його словами, замість реальних засобів захисту йому та його колегам для захисту від коронавірусу видали саморобні "маски" з паперових рушників і канцелярських гумок.



Так виглядає захисна маска у співробітників Укрзалізниці на Полтавщині / Фото "Обозревателя"

Чоловік додав, що склади дезінфікують теж у "підозрілій формі". Електровози обробляють їдкими засобами, після процедури у кабіні неможливо перебувати.

Як правильно користуватися масками та респіраторами

Вони повинні герметично прилягати до шкіри.

Якщо у вас густа борода або вуса – у використанні респіратора немає сенсу.

Перед тим, як одягнути маску, необхідно помити руки з милом або використати антисептик.

Не торкайтеся маски руками, коли вона на обличчі. Якщо вже є така потреба – робіть це чистими руками.

Замінюйте маску одразу, як вона стане вологою.

Знімаючи її, не торкайтеся руками до внутрішньої частини. Після цього знову ретельно вимийте руки.

Якщо вказано, що маска одноразова – вона справді одноразова, й повторне її використання не лише немає сенсу, а й підвищує ризик захворювання.



Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу