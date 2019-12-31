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      Укрзализныця заключила важный контракт с General Electric: детали

      5 Читати новину українською
      Локомотив General Electric / 5.ua

      40 локомотивов производства компании General Electric в 2020 году получит Укрзализныця. 30 декабря американская и украинская компании подписали меморандум о взаимопонимании.

      Об этом рассказала пресс-служба министерства инфраструктуры Украины на официальном сайте.

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      30 декабря Укрзализныця и компания Wabtec (GE Transportation) подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает:

      • совместную работу сторон для поставки в 2020 году 40 новых локомотивов серии TE33AC General Electric,
      • предоставление услуг по техническому обслуживанию для 70 таких локомотивов.

      "У нас есть неотложная задача обновить подвижной состав Укрзализныци и мы должны сделать это на выгодных и приемлемых для Украины условиях", – подчеркнул министр инфраструктуры Владислав Криклий.

      Что известно о сотрудничестве Укрзализныци с General Electric

      В феврале 2018 GE подписала долгосрочное соглашение с Укрзализныцей на 1 миллиард долларов.

      Соглашение предусматривает, среди прочего, поставки локомотивов и локализацию части их производства в Украине (GE будет использовать украинские сигнальную и радиосистему и некоторые элементы кабины).

      • Стоимость одного локомотива составляет 4,68 миллиона долларов.

      Заметим, что 70% денег, которые УЗ должна заплатить американцам, выдает государственный "Укрэксимбанк" по следующей схеме: банк покупает локомотивы, ставит их на собственный баланс и передает его в лизинг Укрзализныце на 15 лет.

      Использование кредитных денег, учитывая учетную ставку НБУ (16 – 18 процентов в год), конечно, существенно удорожает локомотивы для Укрзализныци.

      В целом американцы должны поставить в течение семи лет до 200 локомотивов.

      Читайте также: Правительство утвердило план реформирования Укрзализныци: что он предусматривает

      13 упражнений, которые улучшат ваш секс
      30 декабря
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Укрзализниця Владислав Криклий Министерство инфраструктуры
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