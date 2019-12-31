Укрзализныця заключила важный контракт с General Electric: детали

40 локомотивов производства компании General Electric в 2020 году получит Укрзализныця. 30 декабря американская и украинская компании подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом рассказала пресс-служба министерства инфраструктуры Украины на официальном сайте.

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30 декабря Укрзализныця и компания Wabtec (GE Transportation) подписали меморандум о взаимопонимании , который предусматривает:

совместную работу сторон для поставки в 2020 году 40 новых локомотивов серии TE33AC General Electric,

предоставление услуг по техническому обслуживанию для 70 таких локомотивов.

"У нас есть неотложная задача обновить подвижной состав Укрзализныци и мы должны сделать это на выгодных и приемлемых для Украины условиях", – подчеркнул министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Что известно о сотрудничестве Укрзализныци с General Electric

В феврале 2018 GE подписала долгосрочное соглашение с Укрзализныцей на 1 миллиард долларов.

Соглашение предусматривает, среди прочего, поставки локомотивов и локализацию части их производства в Украине (GE будет использовать украинские сигнальную и радиосистему и некоторые элементы кабины).

Стоимость одного локомотива составляет 4,68 миллиона долларов.

Заметим, что 70% денег, которые УЗ должна заплатить американцам, выдает государственный "Укрэксимбанк" по следующей схеме: банк покупает локомотивы, ставит их на собственный баланс и передает его в лизинг Укрзализныце на 15 лет.



Использование кредитных денег, учитывая учетную ставку НБУ (16 – 18 процентов в год), конечно, существенно удорожает локомотивы для Укрзализныци.

В целом американцы должны поставить в течение семи лет до 200 локомотивов.