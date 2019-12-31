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      Укрзалізниця уклала важливий контракт із General Electric: деталі

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      Локомотив General Electric / 5.ua

      40 локомотивів виробницва компанії General Electric у 2020 році отримає Укрзалізниця. 30 грудня американська та українська компанії підписали меморандум про взаєморозуміння.

      Про це розповіла пресслужба міністерства інфраструктури України на офіційному сайті.

      До теми: Кравцов іде з посади голови Укрзалізниці в "публічний сектор"

      30 грудня Укрзалізниця та компанія Wabtec (GE Transportation) підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає:

      • спільну роботу сторін для поставки у 2020 році 40 нових локомотивів серії TE33AC General Electric,
      • надання послуг із технічного обслуговування для 70 таких локомотивів.

      "У нас є невідкладне завдання оновити рухомий склад Укрзалізниці й ми маємо зробити це на вигідних та прийнятних для України умовах", – заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

      Що відомо про співпрацю Укрзалізниці з General Electric

      У лютому 2018 року GE підписала довгострокову угоду з Укрзалізницею на 1 мільярд доларів.

      Угода передбачає, серед іншого, постачання локомотивів та локалізацію частини їхнього виробництва в Україні (GE буде використовувати українську сигнальну та радіосистему та певні елементи кабіни).

      • Вартість одного локомотива становить 4,68 мільйона доларів.

      Зауважимо, що 70% грошей, які УЗ має сплатити американцям, видає державний "Укрексімбанк" за такою схемою: банк купує локомотиви, ставить їх на власний баланс і передає їх у лізинг Укрзалізниці на 15 років.

      Використання кредитних грошей, враховуючи облікову ставку НБУ (16 – 18 відсотків на рік), звісно, суттєво здорожчує локомотиви для Укрзалізниці.

      Загалом американці повинні поставити протягом семи років до 200 локомотивів.

      Читайте також: Уряд затвердив план реформування Укрзалізниці: що він передбачає

      Акумулятори Tesla стануть дешевшими та довговічнішими
      30 грудня
      1237
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Укрзалізниця
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