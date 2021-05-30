В Министерстве внутренних дел рассказали, что "открытие улицы состоялось в 7-ю годовщину гибели генерала в присутствии его жены Надежды Кульчицкой, бойцов его батальона, родных и друзей погибшего".

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Пресс-служба МВД сообщила, что "решение об открытии улицы в честь "Небесного генерала" было принято сессией городского совета 22 апреля 2021 года". С соответствующей инициативой выступил собрат Сергея Петровича, мэр города Тарас Кучма".

"Сергей Петрович (Кульчицкий – 24 канал) для всех нас был отцом. Он всегда останется в нашей памяти. Наша с вами задача сделать так, чтобы память о нашем отце была вечной. Поэтому сегодня, здесь в Дрогобыче, мы увековечим имя Героя Украины в названии одной из улиц города", – заявил Кучма.

Вдова Кульчицкого поблагодарила каждого, кто чтит память ее мужа.

"Спасибо за сегодняшнее действо и увековечение имени генерал-майора Сергея Кульчицкого в Дрогобыче", – отметила Кульчицкая.

Гибель Кульчицкого: главное