У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що "відкриття вулиці відбулось у 7-му річницю загибелі генерала у присутності його дружини Надії Кульчицької, бійців його батальйону, рідних та друзів загиблого".
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Пресслужба МВС повідомила, що "рішення про відкриття вулиці на честь "Небесного генерала" було прийнято сесією міської ради 22 квітня 2021 року". З відповідною ініціативою "виступив побратим Сергія Петровича, міський голова міста Тарас Кучма".
"Сергій Петрович (Кульчицький – 24 канал) для всіх нас був батьком. Він завжди залишиться у нашій пам'яті. Наше з вами завдання зробити так, щоб пам'ять про нашого батька була вічною. Тому сьогодні, тут у Дрогобичі, ми увіковічимо ім'я Героя України у назві однієї з вулиць міста", – заявив Кучма.
Вдова Кульчицького подякувала кожному, хто вшановує пам'ять її чоловіка.
"Дякую за сьогоднішнє дійство та увіковічення імені генерал-майора Сергія Кульчицького у Дрогобичі", – зауважила Кульчицька.
Загибель Кульчицького: головне
- Вертоліт, на борту якого перебував генерал-майор Сергій Кульчицький окупанти збили 29 травня 2014 року. Це зробили бойовики зі загону Ігоря Гіркіна.
- Внаслідок трагедії загинули 11 бійців спецпідрозділу МВС та гвардійців, а також генерал-майор Сергій Кульчицький.
- Єдиний вцілілий – штурман Олександр Макеєнко – розповів, що Кульчицький завжди відвідував своїх підлеглих, щоб підтримати моральний дух бійців та особисто отримати інформацію.