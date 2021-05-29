Трагедія сталася невдовзі після злету з гори Карачун. Вертоліт збили російські бойовики з загону Ігоря Гіркіна.

Зауважте Я казав собі, що це неможливо витримати, – військовий капелан про втрату друзів на війні

Міністер внутрішніх справ України Арсен Аваков наголосив, що Україна пам'ятає загиблих героїв.

Сім років тому у Слов'янську в збитому вертольоті із 11-ма міліціонерами і гвардійцями загинув генерал-майор Сергій Кульчицький, хрещений батько першого добровольчого батальйону Національної гвардії. Перший Герой України на цій війні, бойовий офіцер,

– наголосив Аваков.

Деталі трагедії

Штурман Олександр Макеєнко – єдиний вцілілий член екіпажу. Чоловік розповів, що Кульчицький завжди прилітав до своїх підлеглих, щоб підтримати моральний дух бійців та особисто отримати інформацію.

Макеєнко розповів, що того дня команда виконувала завдання за призначенням: доставка продуктів, води і ротація особового складу.

"Склали маршрут перельоту, виконали переліт на гору Карачун, провели там ротацію особового складу, виконали переліт на 5 блокпост, а після зльоту пролунав вибух, вертоліт втратив керування і сталась катастрофа, в якій загинуло 12 наших військовослужбовців", – пригадав Макеєнко.

Зауважте! Сергій Кульчицький був одним із засновників добровольчого руху у НГУ. Зокрема, мовиться про перший резервний батальйон, який після загибелі Кульчицького отримав його ім'я.