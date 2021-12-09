Название улицы хотели сменить на имя семьи Фальц-Фейнов. Однако херсонцы такое решение не поддержали.

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Общественные обсуждения по этому вопросу прошли еще в конце сентября. В них приняли участие 65 человек: 13 проголосовали "за", 22 – "против".

Жители улицы – против переименования

До 8 ноября все желающие могли предложить свои предложения. Поэтому мэр Игорь Колыхаев получил 8 писем:

7 – от общественных организаций, поддержавших переименование;

1 – от жителей улицы Московской, которые не поддерживают переименование.

В обсуждении в общей сложности приняли участие 363 человек: из них 213 – "против", 120 – "за", 30 – воздержались. Поэтому пока название не будут менять.

Отметим! Несмотря на это, херсонцы могут вновь инициировать переименование.

Кто такие Фальц-Фейны

По информации из Википедии, это крупные землевладельцы, владевшие 200 тысячами десятин земель на Юге. Фридрих Фальц-Фейн в полупустой степи в 1883 году создал заповедник "Аскания-Нова".

Херсонцы не поддержали переименование / Фото пресс-службы Херсонского городского совета

Последние переименования улиц в Украине

В Киеве поддержали переименование улиц Московской и Кузнецова.

На Буковине сменили название улицы имени российской космонавтки Валентины Терешковой на улицу Соборная.

В Хмельницком собирают подписи за переименование улицы Владимира Вайсера в честь погибшего снайпера Уберта Мрачковского.

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Полный текст публикации:

28 сентября 2021 года состоялись общественные обсуждения относительно переименования улицы Московской на улицу имени семьи Фальц-Фейнов. Согласно протоколу, участие в обсуждении приняли 65 человек, из которых 13 инициативу поддержали, 22 херсонца высказались против.

После проведения обсуждения еще до 8 ноября херсонцы могли прислать собственные предложения по этому вопросу. За это время на имя городского головы Игоря Колыхаева и комиссии поступило 8 писем, 7 из которых – от общественных организаций с поддержкой переименования и одно коллективное обращение от жителей улицы Московской, выступивших против.

Всего участие в общественном обсуждении и вынесении предложений приняли 363 херсонца, из которых 120 выступили "за", 213 "против" и 30 человек воздержались. Поэтому улица Московская пока остается со старым названием. Но горожане имеют право снова инициировать процесс переименования.