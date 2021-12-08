Теперь улица, которая тянется из Соломенского в Голосеевский район, будет носить имя Григория Гуляницкого – выдающегося украинского военного и государственного деятеля. В историю он вошел как один из ведущих дипломатов Гетманщины. Кроме того, Гуляницкий участвовал в междоусобных войнах периода Руины.

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Какая еще улица получила новое название

Кроме Московской, Киевсовет переименовал и улицу Павленко в Святошинском районе. Теперь она названа в честь Кристины Сушко. Это – известная общественная деятельница, военный медик и единственная женщина-офицер в армии Украинской Народной Республики.

Она была врачом 6-й Сечевой Стрелковой дивизии и поручиком армии УНР. Кроме того, Сушко участвовала в освободительных битвах 1917 – 1921 годов.

Еще одно знаковое переименование

Также в начале ноября депутаты Киевсовета поддержали переименование улицы Кузнецова – одиозного агента НКВД – в честь автора легендарного гимна ОУН, а сейчас и ВСУ "Зродились ми великої години" Олеся Бабия.