Тепер вулиця, яка тягнеться із Солом'янського у Голосіївський район, носитиме ім'я Григорія Гуляницького – видатного українського військового та державного діяча. В історію він увійшов як один із провідних дипломатів Гетьманщини. Крім того, Гуляницький брав участь в міжусобних війнах періоду Руїни.

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Яка ще вулиця отримала нову назву

Окрім Московської, Київрада перейменувала і вулицю Павленка у Святошинському районі. Тепер вона названа на честь Христини Сушко. Це – відома громадська діячка, військова медикиня та єдина жінка-офіцер в армії Української Народної Республіки.

Вона була лікаркою 6-ї Січової Стрілецької дивізії та поручником армії УНР. Крім того, Сушко брала участь у визвольних змаганнях 1917 – 1921 років.

Ще одне знакове перейменування

Також на почтаку листопада депутати Київради підтримали перейменування вулиці Кузнєцова – одіозного агента НКВС на честь автора легендарного гімну ОУН, а нині й ЗСУ "Зродились ми великої години" – Олеся Бабія.