На улицах оккупированных городов мужчин не осталось, – Гайдай о неподконтрольных территориях

В оккупированных городах и селах Луганской области фактически не осталось мужчин. Всех их мобилизовали для участия в боевых действиях. Те, кто хотят избежать такой участи, скрываются.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что такая информация поступает из многих источников.

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Они видят, сколько людей гибнут, – Гайдай

Реально не осталось мужчин на улицах. Вообще. Часть уже схватили, часть прячется, чтобы не идти на войну с Украиной, потому что они видят, сколько КАМАЗов трупов привозят. Их реально КАМАЗами вывозят. Каждая атака каждую ночь на нашей позиции – это 20 – 30 – 40 трупов,

– рассказал Гайдай.

Ситуацию на неподконтрольных территориях Гайдай назвал ужасной. Он отметил, что россияне забирают даже студентов последних курсов. Оккупанты так строят свое наступление, впереди пуская свежемобилизованных – как пушечное мясо.

Постоянно похищают проукраинских людей

Вторым эшелоном идут "ЛНРовцы" и кадыровцы. Третьими, так сказать, на лошадях в парадной форме, уже идут русские солдаты. Ситуация там, как в мордоре, – "разброд и шатание". И постоянно похищают проукраинских людей,

– сказал председатель ОВА.

Гайдай отметил, что в Луганской области повесили билборды "Не бойтесь говорить по-русски". Председатель ОВА говорит, что родился и много лет прожил в Северодонецке, все это время он говорил по-русски и никто ему не мешал.

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