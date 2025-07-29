Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Следственный комитет Беларуси. Дрон упал во дворе дома, а обломки повредили автомобиль.

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Что известно о сбитом в Минске дроне?

Правоохранители расследуют обстоятельства сбития беспилотника на одной из улиц Минска. Сообщается, что его могли подавить РЭБ.

Вблизи многоэтажки удалось найти фрагменты корпуса и крыльев БпЛА, а также двигатель, навигационные приборы и боевую часть. Следком изучил составляющие дрона и выяснил, что его начинили тротилом и металлическими шариками, которые должны были поражать цель.

Интересно, что на деталях БпЛА надписи были на украинском языке, однако неизвестно, откуда он двигался.

В Минске сбили дрон с украинскими надписями на корпусе / Фото Следкома Беларуси

Белорусские следователи начали уголовное производство по факту обнаружения неизвестного БпЛА в Минске. Также в стране усилили оборону объектов.

Учитывая этот инцидент оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. По данному факту проводится проверка,

– говорилось в Министерстве обороны Беларуси.

Ранее в минобороны страны подтвердили падение беспилотника на улице столицы. Пресс-служба ведомства рассказала, что БпЛА упал в Минске ночью 29 июля, а до этого его заметили в воздушном пространстве Беларуси. Из-за опасности поражения дрон уничтожили с помощью РЭБ.