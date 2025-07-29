Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Слідчий комітет Білорусі. Дрон впав у дворі будинку, а уламки пошкодили автомобіль.

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Що відомо про збитий у Мінську дрон?

Правоохоронці розслідують обставини збиття безпілотника на одній з вулиць Мінська. Повідомляється, що його могли придушити РЕБ.

Поблизу багатоповерхівки вдалося знайти фрагменти корпусу і крил БпЛА, а також двигун, навігаційні прилади та бойову частину. Слідком вивчив складники дрона та з'ясував, що його начинили тротилом і металевими кульками, які мали вражати ціль.

Цікаво, що на деталях БпЛА написи були українською мовою, однак невідомо, звідки він рухався.

У Мінську збили дрон з українськими написами на корпусі / Фото Слідкому Білорусі

Білоруські слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом виявлення невідомого БпЛА в Мінську. Також в країні посилили оборону об'єктів.

З огляду на цей інцидент оперативно вживаються додаткові заходи щодо посилення контролю за використанням повітряного простору. За цим фактом проводиться перевірка,

– йшлося в Міністерства оборони Білорусі.

Раніше в міноборони країни підтвердили падіння безпілотника на вулиці столиці. Пресслужба відомства розповіла, що БпЛА впав у Мінську вночі 29 липня, а до цього його помітили в повітряному просторі Білорусі. Через небезпеку ураження дрон знищили за допомогою РЕБ.