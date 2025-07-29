Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу міноборони Білорусі.

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Що відомо про дрон, що впав в Білорусі?

Пресслужба оборонного відомства Білорусі заявила, що сили ППО близько 2 години ночі 29 липня у їхньому повітряному просторі виявили невідомий дрон.

Як там зазначили, "внаслідок впливу на нього засобів радіоелектронної боротьби" БпЛА впав на одній з вулиць білоруської столиці.

За їхніми даними, потерпілих немає.

З урахуванням цього інциденту оперативно вживаються додаткові заходи щодо посилення контролю за використанням повітряного простору. За цим фактом проводиться перевірка,

– ідеться в дописі міноборони Білорусі.

Там заявили, що Лукашенко тримає ситуацію на особистому контролі.

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До слова, Литва має намір посилити сили ППО на кордонах після інцидентів з дронами.