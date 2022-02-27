Уличные бои в Харькове: враг получает по зубам – потрясающее видео
27 февраля 2022 , 10:13Читати новину українською
Источник:телеграм Алексея Гончаренко
В Харькове продолжается атака россиян на улицах города. Однако украинские военные дают мощный отпор врагу.
На харьковских улицах – сокрушительные бои за Украину. Российские оккупанты изо всех сил пытаются бить по позициям украинских бойцов.
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Российские оккупанты отступают
Враг отступает, а украинские бойцы получают значительное преимущество. На кадрах заметно, как идет борьба за то, чтобы город не захватили.
Бои за Харьков: смотрите видео
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