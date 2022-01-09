Протесты прошли в Париже, Марселе, Ницце, Монпелье, Кане и десятке других городов. Участники акций выступили и против вакцинации.

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Почему протестуют люди

Сертификаты вакцинации, без которых граждане Франции не могут посещать большую часть общественных мест, депутаты приняли 6 января после трех дней споров. Новые правила должны вступить в силу уже 15 января.

Такое решение начали критиковать. По информации Интерфакс, одним из организаторов акций стал Флориан Филиппо.

Справка. Филиппо – лидер националистической и евроскептической партии "Патриоты". Он – один из французских политиков, которые очень активно выступают против паспортов вакцинации.

Конфликты с правоохранителями

В ходе акций произошло несколько жестких конфликтов с правоохранителями. В Тулузе произошло 4 ареста. Всего в стране арестовали 34 человека, а 10 полицейских получили ранения

В Париже и Монпелье полицейские использовали слезоточивый газ для разгона части протестующих.

Акции протеста в Монпелье: смотрите видео

На акциях – более 105 тысяч человек

По информации Министерства внутренних дел, на акции против паспортов вакцинации вышли около 105 тысяч человек. Из них – 18 тысяч человек вышли протестовать в Париже.

На улицы вышло более 100 тысяч человек: смотрите видео

Напомним, что в декабре в Бельгии прошли митинги антивакцинаторов, которые переросли в беспорядки. Задержали более 50 человек.

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