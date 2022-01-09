Протести минули в Парижі, Марселі, Ніцці, Монпельє, Кані та десятці інших міст. Учасники акцій виступили і загалом проти щеплення.

Зверніть увагу У Брюсселі мітинг антивакцинаторів переріс у заворушення: десятки затриманих

Чому протестують люди

Сертифікати вакцинації, без яких громадяни Франції не можуть відвідувати більшу частину громадських місць, депутати ухвалили 6 січня після трьох днів суперечок. Нові правила повинні набрати чинності вже 15 січня.

Таке рішення почали критикували. За інформацією Интерфакс, одним із організатором акцій став Флоріан Філіппо.

Довідка. Філіппо – лідер націоналістичної та євроскептичної партії "Патріоти". Він – один із тих французьких політиків, які дуже активно виступають проти паспортів вакцинації.

Конфлікти із правоохоронцями

Під час акцій сталося кілька жорстких конфліктів із правоохоронцями. У Тулузі відбулося 4 арешти.

Водночас у Парижі та Монпельє поліцейські використовували сльозогінний газ для розгону частини протестувальників.

Акції протесту у Монпельє: дивіться відео

На акціях – понад 105 тисяч осіб

За інформацією Міністерства внутрішніх справ, на акції проти паспортів вакцинації вийшли приблизно 105 тисяч осіб. З них – 18 тисяч людей вийшли протестувати у Парижі.

На вулиці вийшла понад 100 тисяч людей: дивіться відео



Нагадаємо, що у грудні в Бельгії відбулися мітинг антивакцинаторів, які переросли у заворушення. Затримали понад 50 осіб.​

Яка ситуація з коронавірусом в Франції