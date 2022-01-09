Протести минули в Парижі, Марселі, Ніцці, Монпельє, Кані та десятці інших міст. Учасники акцій виступили і загалом проти щеплення.
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Чому протестують люди
Сертифікати вакцинації, без яких громадяни Франції не можуть відвідувати більшу частину громадських місць, депутати ухвалили 6 січня після трьох днів суперечок. Нові правила повинні набрати чинності вже 15 січня.
Таке рішення почали критикували. За інформацією Интерфакс, одним із організатором акцій став Флоріан Філіппо.
Конфлікти із правоохоронцями
Під час акцій сталося кілька жорстких конфліктів із правоохоронцями. У Тулузі відбулося 4 арешти.
Водночас у Парижі та Монпельє поліцейські використовували сльозогінний газ для розгону частини протестувальників.
Акції протесту у Монпельє: дивіться відео
На акціях – понад 105 тисяч осіб
За інформацією Міністерства внутрішніх справ, на акції проти паспортів вакцинації вийшли приблизно 105 тисяч осіб. З них – 18 тисяч людей вийшли протестувати у Парижі.
На вулиці вийшла понад 100 тисяч людей: дивіться відео
Нагадаємо, що у грудні в Бельгії відбулися мітинг антивакцинаторів, які переросли у заворушення. Затримали понад 50 осіб.
Яка ситуація з коронавірусом в Франції
- Станом на 9 січня, загалом у Франції зафіксували 11 815 121 людину, інфікованих коронавірусом. З них – 125 348 смертельних випадків, водночас одужали 8 500 501 хворий.
- Попри такі масові акції протестів, за даними соцопитувань, більша частина французів все ж підтримують вакцинацію. Держава залишається лідеркою з кількості щеплених осіб.
- На Півдні Франції виявили новий штам коронавірусу. Мовиться про B.1.640.2. Також у країні стрімко поширюється Омікрон.
- На початку 2022 року держава стала епіцентром COVID-19. Адже 4 дні поспіль там фіксували понад 200 тисяч випадків інфікування.