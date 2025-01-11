Шольц и "подруга Маска": в Германии определились с кандидатами в канцлеры

Немецкая партия AfD впервые выдвинула своего кандидата на пост канцлера. В то же время Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подтвердила кандидатуру действующего канцлера Олафа Шольца.

Несмотря на то, что большинство членов партии – мужчины, кандидатом AfD стала женщина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Welt и Spiegel.

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Кто стал кандидатом от ультраправых в Германии

Федеральная партийная конференция AfD номинировала Алису Вайдель на пост канцлера.

Она – будущий канцлер,

– заявил сопредседатель AfD Тино Чрупалла.

Кандидатуру Вайдель утвердили путем вставания, без официального подсчета голосов.

Алиса Вайдель – одна из самых узнаваемых фигур в партии "Альтернатива для Германии". Ее профессиональный опыт и докторская степень по экономике делают ее компетентной в сфере финансов и экономической политики.

Кроме того, она является одной из немногих женщин на высоких позициях в преимущественно мужском руководстве AfD.

Со своей стороны Социал-демократическая партия Германии выдвинула на кандидатуру канцлера Олафа Шольца. Федеральные выборы состоятся 23 февраля.