Немецкие ультраправые требуют прекратить помощь Украине и отменить санкции в отношении России
Представители партии "Альтернатива для Германии" (AfD) представили в Берлине два программных документа. В них ультраправые призвали прекратить помощь Киеву и признали возвращение Крыма нереальным.
Кроме того, они поддержали политику президента США. Об этом сообщает Welt.
Что требуют ультраправые?
В понедельник, 2 ноября, заместители председателя фракции Маркус Фронмайер и Штефан Кейтер вместе с представителем профильной рабочей группы Герольдом Оттеном представили свои внешнеполитические наработки. В документах ультраправые заявляют о намерении сблизиться с Москвой и углубить сотрудничество с Вашингтоном во время президентства Дональда Трампа.
Кроме того, в документе упоминается и Украина. В разделе, посвященном отношениям с Россией, немецкие депутаты решили не повторять осуждение полномасштабного вторжения России.
Вместо этого авторы предложили смириться с территориальными потерями нашего государства.
Война в Украине – это трагедия, которую следует как можно скорее прекратить,
– подчеркнули авторы декларации.
Согласно обнародованной концепции, Украина должна вновь обрести статус нейтрального государства и навсегда отказаться от планов вступления в ЕС или НАТО. Напомним, что страна-агрессор оккупировала Крым, когда Украина была внеблоковым государством.
Сохранение украинского суверенитета на территориях, которые останутся после возможного перемирия, ультраправые предлагают доверить внешним государствам-гарантам, не участвующим в противостоянии.
Восстановление контроля над всеми территориями, включая Крым, является нереальным,
– заявили политики.
В другом блоке ультраправые высказались за активный диалог с Вашингтоном, подчеркнув общую культуру и немецкие корни президента Соединенных Штатов. Они одобрили возможное сокращение американского военного контингента в Германии и отказ от размещения на ее территории ракет США.
Наряду с прекращением военной поддержки Украины фракция вновь настаивает на полной отмене санкционного давления против Москвы и возобновлении подачи газа по уцелевшим ветвям морского трубопровода "Северный поток".
Ранее лидер "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель убеждала европейцев в якобы поражении Киева. Кроме того, она призвала прекратить финансирование украинского сопротивления на уровне региональных парламентов.