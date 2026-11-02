Немецкие ультраправые требуют прекратить помощь Украине и отменить санкции в отношении России

Представители партии "Альтернатива для Германии" (AfD) представили в Берлине два программных документа. В них ультраправые призвали прекратить помощь Киеву и признали возвращение Крыма нереальным.

Кроме того, они поддержали политику президента США. Об этом сообщает Welt.

Что требуют ультраправые?

В понедельник, 2 ноября, заместители председателя фракции Маркус Фронмайер и Штефан Кейтер вместе с представителем профильной рабочей группы Герольдом Оттеном представили свои внешнеполитические наработки. В документах ультраправые заявляют о намерении сблизиться с Москвой и углубить сотрудничество с Вашингтоном во время президентства Дональда Трампа.

Кроме того, в документе упоминается и Украина. В разделе, посвященном отношениям с Россией, немецкие депутаты решили не повторять осуждение полномасштабного вторжения России.

Вместо этого авторы предложили смириться с территориальными потерями нашего государства.

Война в Украине – это трагедия, которую следует как можно скорее прекратить,

– подчеркнули авторы декларации.

Согласно обнародованной концепции, Украина должна вновь обрести статус нейтрального государства и навсегда отказаться от планов вступления в ЕС или НАТО. Напомним, что страна-агрессор оккупировала Крым, когда Украина была внеблоковым государством.

Сохранение украинского суверенитета на территориях, которые останутся после возможного перемирия, ультраправые предлагают доверить внешним государствам-гарантам, не участвующим в противостоянии.

Восстановление контроля над всеми территориями, включая Крым, является нереальным,

– заявили политики.

В другом блоке ультраправые высказались за активный диалог с Вашингтоном, подчеркнув общую культуру и немецкие корни президента Соединенных Штатов. Они одобрили возможное сокращение американского военного контингента в Германии и отказ от размещения на ее территории ракет США.

Наряду с прекращением военной поддержки Украины фракция вновь настаивает на полной отмене санкционного давления против Москвы и возобновлении подачи газа по уцелевшим ветвям морского трубопровода "Северный поток".

Ранее лидер "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель убеждала европейцев в якобы поражении Киева. Кроме того, она призвала прекратить финансирование украинского сопротивления на уровне региональных парламентов.