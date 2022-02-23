Ультрасовременный университет "Метинвест Политехника": компания показала визуализации проекта

Украинская горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" показала первые визуализации нового ультрасовременного университета "Метинвест Политехника". Он будет расположен в Мариуполе и откроет свои двери для студентов уже в сентябре 2022 года.

Просмотрев репортаж УНИАНа, можно ознакомиться с тем, как будет выглядеть современный технологический вуз.

Университет будет состоять из главного кампуса, который, кстати, будет двенадцатиэтажным, общежития и спортивного комплекса. На этажах будут размещены учебные классы, лаборатории и библиотека, а на крыше – терраса.

Место расположения "Метинвест Политехники" будет в Мариупольском городском саду. Именно это и определило его главную архитектурную особенность. Учебное заведение не будет казаться похожим на отдельную конструкцию, что выбивается из общей концепции парка, а станет его логическим продолжением.

Нидерландская компания MASA во главе с архитектором Хироки Мацуурой разработали дизайн и архитектурный проект университетских зданий и городского парка.

Мы хотим сделать здание университета частью парка. Оно, конечно же, будет выполнять функции университета, но, например, на первом этаже мы хотим продолжить парк в само здание, сделать здание частью парка,

– отмечал главный архитектор проекта.

Компания "Метинвест" показала макеты, на которых видно внешний вид вестибюля университета, буфетной зоны, конференц-зала, библиотеки, залы для совещаний, лектории, аудитории и лабораторные кабинеты учебного заведения, а также комнат общежития. Также показаны макеты будущего спортивного комплекса, который будет включать футбольное, волейбольное и баскетбольное поля, тренажеры и беговую дорожку, а также измененного парка, что окружает студенческий городок.

Сталь – основной материал, используемый в строительстве и дизайне университета. Благодаря этому пластичному и многофункциональному материалу университетский корпус будет выглядеть стильно, современно и в то же время не очень громоздко. В частности, вуз будет идеально сочетаться с парковым ландшафтом. Особенностью проекта станут большие окна в пол, что позволяют дневному свету беспрепятственно проникать в помещение, делая их визуально шире и легче.

"Метинвест" оценивает инвестиции в открытие нового университета в более 30 миллионов евро.

Здесь будут учиться лучшие студенты со всей Украины. Мы в этом уверены. "Метинвест Политехника" – заявка на будущее, сигнал о том, что группа "Метинвест" в Украине всерьез и надолго. Этими инвестициями мы говорим о своей уверенности в стабильности и развитии нашей Украины,

– заявил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Пресс-служба компании отмечает, что строительные работы над обустройством парка и университетского комплекса идут по плану, и уже в июле все желающие студенты смогут подать свои документы в приемную комиссию "Метинвест Политехники".