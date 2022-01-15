Как улучшить собственную креативность: 6 полезных советов

Лично я убежден, что креативность – это мышца, которую можно и нужно тренировать. А натренированные креативные способности послужат вам и в бизнесе, и в творчестве, и в повседневной жизни.

Делюсь собственными способами таких тренировок креативности.

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Включайте воображение

Лучший способ включить его, на мой взгляд – заняться абстрактной живописью или рисунком. Возможно, "живопись" слишком громко сказано. Можно просто ставить разноцветные кляксы на листе или складывать композиции из кубиков сахара.

Но не останавливайтесь на этом – придумывайте смешные названия для самых удачных по вашему мнению творений. И постарайтесь вместо привычного логического оценивания, рассмотреть гармонию в ваших рисунках.

Отключайте логику

Этому упражнению меня научили в одесской художественной школе. Чтобы постараться непредвзято оценить свою работу, иногда достаточно просто перевернуть ее вверх ногами.

Когда глаз не сосредоточен на знакомых образах, он лучше воспринимает композицию, цвета, объемы.

Разумеется, это правило уместно не только для рисунков, но и для графического или предметного дизайна и даже для интерьеров.

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Устройте мозговой штурм наоборот

Когда нам в голову приходит какая-либо идея, мы тут же начинаем размышлять над тем, как ее улучшить. Попробуйте диаметрально противоположный подход: подумайте над тем, как ухудшить вашу идею.

"Хуже/лучше" – зачастую это просто наши оценочные суждения. И среди самых "худших" решений могут таиться настоящие жемчужины.

Изобретайте велосипед

Возьмите в руки какой-нибудь привычный предмет и поразмышляйте над тем, как еще его можно использовать, если не по прямому назначению.

К примеру, чайная чашка может служить горшком для цветка, подсвечником, сахарницей, урной для праха хомячка и так далее. Привычные предметы в непривычном применении – это вау-фактор многих хороших заведений. "Компота", например.

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Наполняйтесь впечатлениями

Креативность работает лишь в паре со своей сестрой – насмотренностью. Невозможно креативить в вакууме, необходим "строительный материал".

Чем больше книг вы прочитаете, чем больше музеев и выставок посетите, чем в большем количестве стран и городов побываете, тем больше "топлива" для собственной креативности вы обеспечите.

Фотографируйте

Благо, телефон давно превратился в фотоаппарат.

Всматривайтесь и рассматривайте. Включите творца и отключите "знайку".

Если хоть один совет из этого перечня вам пригодится, я буду счастлив. Вдохновляйтесь и вдохновляйте других!

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