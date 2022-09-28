Но в городе Умань произошел инцидент, когда посреди ночи запустили фейерверки. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что полиция уже устанавливает все обстоятельства.
Читайте также Утром на Уманщине сработало ПВО: обломки ракеты упали на частный дом
В Умани запускали салюты
Глава города Ирина Плетнева сообщила вечером 27 сентября, что в Умани местные жители видели фейерверки.
Фейерверки в Умани: смотрите видео
По ее словам, в городе запретили продавать алкоголь, пиротехнику и пневматическое оружие.
"Есть люди дерзко не соблюдающие элементарные правила пребывания на территории общины. Обращаюсь в правоохранительные органы, чтобы немедленно расследовали эту ситуацию", – сказала она.
В Умани также прошел Рош га-Шана
Также глава ОВА сообщил, что в Умани прошли мероприятия по случаю Рош га-Шана. К утру оттуда уже выехали более 9 тысяч паломников.
Безопасность была главным приоритетом работы служб во время традиционного паломничества бреславских хасидов. Ведь в Украине идет война и россия могла использовать паломничество для провокаций и дестабилизации международных отношений.
Паломники запустили фейерверк: смотрите видео
Впоследствии полиция сообщила, что установила личность мужчины, устроившего в Умани фейерверк. По словам пресс-секретаря Нацполиции Зои Вовк, это был один из паломников.
Сейчас правоохранители делают все возможное, чтобы мужчина ответил за это преступление в соответствии с законом.
Паломники не побоялись приехать в Украину
- В Умань они приезжают каждый год, чтобы почтить свою святыню. В этом году не помешала даже война и угроза российской атаки. На 25 сентября количество паломников в Умани превышало уже 23 тысяч.
- Хасиды праздновали Рош га-Шана (иудейский Новый год) с 25 по 27 сентября. Контроль безопасности обеспечивали правоохранители.
- СБУ и Национальная полиция рекомендовали паломникам-хасидам воздержаться от визита в Украину, поскольку россия может использовать их приезд и массовое скопление иностранных паломников для устроения провокаций. Очевидно, отменять празднование хасиды не захотели.