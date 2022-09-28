Та в місті Умань трапився інцидент, коли серед ночі запустили феєрверки. Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що поліція вже встановлює всі обставини.

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В Умані запускали салюти

Очільниця міста Ірина Плетньова повідомила ввечері 27 вересня, що в Умані місцеві жителі бачили феєрверки.

Феєрверки в Умані: дивіться відео

За її словами, крім піротехніки, в місті заборонили також продавати алкоголь, піротехніку та пневматичну зброю.

"Є люди які зухвало не дотримуються елементарних правил перебування на території громади. Звертаюсь до правоохоронних органів, щоб негайно розслідували цю ситуацію", – казала вона.

В Умані також відбувся Рош га-Шана

Також очільник ОВА повідомив, що в Умані відбулися заходи з нагоди Рош га-Шана. На ранок звідти вже виїхали понад 9 тисяч паломників.

Безпека була головним пріоритетом роботи служб під час цього традиційного паломництва бреславських хасидів. Адже в Україні триває війна і росія могла використати паломництво для провокацій і дестабілізації міжнародних відносин.

Паломники запустили феєрверк: дивіться відео

Згодом поліція повідомила, що встановила чоловіка, який влаштував в Умані феєрверк. За словами речниці Нацполіції Зої Вовк, це був один із паломників.

Зараз правоохоронці роблять все можливе, щоб він відповів за цей злочин відповідно до закону.

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