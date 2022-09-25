Хасиди святкуватимуть Рош а-Шана (юдейський Новий рік) з 25 по 27 вересня. Безпековий контроль забезпечать правоохоронці.

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За даними Об'єднаної єврейської общини України, станом на ранок 25 вересня приїхало вже понад 23 000 прочан,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що фонд імені Рабі Нахмана спільно з владою якісно організували паломництво, правоохоронні органи забезпечили високий безпековий рівень.

Коротко про підготовку Рош а-Шана цьогоріч

СБУ та Національна поліція рекомендували паломникам-хасидам утриматися від візиту до України, оскільки росія може використати приїзд і масове скупчення іноземних паломників для влаштування провокацій. Вочевидь, скасовувати святкування хасиди таки не захотіли.

В Умані на період хасидського паломництва заборонили продаж алкоголю. Також на під'їзді в місто вже діють 5 блокпостів з перевіркою документів і транспортних засобів.

На випадок повітряної небезпеки підготували 21 укриття.

Довідка. Рош га-Шана є святом початку нового року для тих, хто сповідує іудаїзм. Щороку десятки тисяч прихильники хасидизму – одного з відгалужень цієї релігії, прибувають на це свято в Умань для того, аби відсвяткувати його біля могили праведника Нахмана із Брацлава, який є шанованим серед представників цієї течії.

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