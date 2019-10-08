Уменьшатся ли государственные расходы на оборону в 2020-м: объяснение Гончарука

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова провели совместный брифинг, во время которого рассказали о том, как будет происходить финансирование оборонной сферы в 2020 году. Чиновники, в частности, опровергли слухи о снижении расходов на оборону и отмене льгот для некоторых категорий ветеранов.

В то же время Олеся Гончарук подчеркнула, что расходы на оборонную сферу наоборот увеличатся в 2020 году.

К слову: Гончарук опроверг отмену соцвыплат и льгот некоторым участникам боевых действий

В процентном отношении этот показатель останется на том же уровне, что и в 2019 году – 5,4% от общего фонда государственного бюджета.

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